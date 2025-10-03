Banda concreta “turbazo” en La Cisterna y escapa con las armas del dueño de casa y vehículo familiar

Una familia de La Cisterna fue afectada por un “turbazo” en su hogar la madrugada de este viernes.

Los golpearon y robaron las armas del dueño de casa y un vehículo.

El subcomisario Benjamín Molina de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminal de la Policía de Investigaciones (PDI) detalló que “cerca de las dos de la madrugada, en circunstancias que el grupo familiar se encontraba descansando al interior del inmueble, irrumpen alrededor de cinco sujetos de manera violenta, forzando las puertas de acceso principal”.

Los asaltantes intimidaron a las víctimas y los ataron de manos y pies, separando a la familia, dejando en una habitación aislada a la madre y dos menores de edad, para posteriormente trasladar hacia el living comedor al propietario del inmueble.

Al hombre lo obligaron a abrir una caja fuerte en la que mantenía armas de fuego desarmadas.

“Hasta el momento se está procediendo con la investigación. En la investigación va a contar de la declaración de la víctima, empadronamiento de testigos y búsqueda de cámaras”, indicó el subcomisario Molina.

El avalúo de lo robado es cercano a los 40 millones de pesos.