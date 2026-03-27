Barros y estado de excepción en el sur: “Hay una esperanza de ir disminuyendo la presencia de las Fuerzas Armadas”

El ministro de Defensa, Fernando Barros, abordó el despliegue de las Fuerzas Armadas dispuesto por el Estado de excepción constitucional de Emergencia en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío desde mayo de 2022.

“Ahí ya llevamos 1.440 días con las Fuerzas Armadas desplegadas. Eso supone largos turnos, supone desplazamiento, equipamiento, instalación de bases (...) Claramente hay una esperanza de ir disminuyendo la presencia de las Fuerzas Armadas, liberándolas de eso, porque no nos olvidemos que, en este caso ya cuatro años dedicados a eso, significa sacrificar en alguna medida la capacitación, el entrenamiento de las cosas propias”, planteó en entrevista con radio Duna la mañana de este viernes.

La autoridad realizó también una reflexión sobre la necesidad de regular el uso de la fuerza ante la posibilidad de involucrar a personal de las tres ramas en la lucha contra el crimen organizado actual.

“El orden público no es propio de las Fuerzas Armadas. La preparación, la cultura cómo enfrentan un conflicto es una perspectiva de guerra”, expuso.

En esa línea, el ministro indicó que “se ha ido generando en el último tiempo un punto intermedio que es bastante mayor de lo que la población está advertida, que es el narcoterrorismo, el crimen organizado”.

“Eso tiene un nivel de armamento muy fuerte, tiene una violencia que hemos visto, prácticas de sicarios, descuartizamiento, que no son las propias del orden público. Entonces cuando involucramos a las Fuerzas Armadas, combatir a eso que tiene una carga, es ingenuo pensar que con las reglas del orden público van a poder abordarlo”, puntualizó.

Barros señaló que “un soldado que está cuidando en toque de queda y ve que le tiran un auto encima y no respeta la barrera, su reacción natural es disparar”.

“Bueno, hoy día está preso por eso. Entonces, claro, eso no es natural en el orden público, pero sí lo es o puede entenderse para un soldado en un proceso, en la noche, en una custodia de una infraestructura crítica frente a lo que él ve como una agresión enemiga", dijo.

“Hay que establecer claramente cuál es el protocolo y qué autorización tiene la Fuerza Armada para el uso de la fuerza cuando les encomendamos algo que no es orden público”, agregó.