    Boccardo le resta importancia a si el proyecto de Sala Cuna Universal se tramita en esta o en la próxima legislatura

    El ministro del Trabajo afirmó que para el Ejecutivo no es relevante quién promulgue la ley ni si el proyecto se aprueba antes o después del cambio de mando, siempre que se garantice un “acuerdo amplio que beneficie a mujeres, niños y trabajadores”.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Nicolás Quiñones

    El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, sostuvo este lunes que al gobierno no le preocupa si el proyecto de Sala Cuna Universal se tramite en la actual o en la futura legislatura, en medio del complejo escenario que enfrenta la iniciativa en el Congreso y a nueve días del cambio de mando presidencial.

    Según recalcó, el foco del Ejecutivo está centrado en evitar que el debate político termine postergando un derecho social largamente demandado.

    “Independiente de quién firme el proyecto o de quién promulgue la ley, cuando la política se queda empantanada en este tipo de debates, finalmente es la ciudadanía, particularmente las mujeres y los niños, los que salen perjudicados”, afirmó el secretario de Estado, descartando que el calendario legislativo sea un obstáculo insalvable para el Ejecutivo.

    Consultado por la posibilidad de que la discusión se retome después del 11 de marzo, cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast, Boccardo insistió en que no será una “piedra de tope” para el actual gobierno.

    “Esto tiene para el país, no para el gobierno, para el país, una urgencia muy relevante y lo han planteado los distintos actores. Segundo, pareciera al menos que para el futuro gobierno y para el futuro oficialismo esto es muy prioritario también”, detalló.

    Continuó señalando que “el Presidente Boric ha sido muy claro que para él no es un impedimento de avanzar de que este proyecto se promulgue y lleve la firma del nuevo presidente y si los tiempos legislativos evidentemente no permiten tramitar la totalidad del proyecto en esta legislatura, lo importante es que, en dos semanas, en un mes o en tres meses el país tenga un derecho a sala cuna amplio y mayoritario tanto para hombres y mujeres que trabajan”, añadió

    El ministro enfatizó que el Ejecutivo evitó instalar este debate en el centro de la campaña presidencial del año pasado, recalcando que Sala Cuna Universal “no es patrimonio de un sector político, sino del país”.

    No obstante, llamó a que la preocupación expresada transversalmente por parlamentarios se traduzca en hechos concretos durante la tramitación.

    Indicaciones del proyecto

    Boccardo explicó que las indicaciones presentadas al proyecto están orientadas a concitar el mayor consenso posible, recogiendo planteamientos de expertos, organizaciones sociales y parlamentarios de distintos sectores.

    Estas modificaciones serán discutidas en la Comisión de Educación del Senado, instancia a la que el proyecto fue citado para este miércoles.

    De acuerdo con el ministro, los consensos alcanzados se estructuran en varios ejes. Entre ellos, precisar el alcance de las obligaciones de los empleadores, clarificar el uso de los recursos del Fondo de Sala Cuna en el sector público y establecer una mayor gradualidad en la incorporación al derecho, tanto para mujeres como para hombres.

    A ello se suma una implementación progresiva de las cotizaciones y una presentación más detallada del informe financiero, frente a las críticas sobre un eventual déficit de financiamiento.

    sala cuna

    En ese punto, recordó que el informe financiero ya fue aprobado en la Comisión de Trabajo del Senado y que incluso actores del mundo empresarial han manifestado disposición a avanzar.

    En su alocución, citó, en particular, una audiencia con el presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, quien –según Boccardo- planteó que, “si efectivamente el proyecto se concentraba en la cotización del 0,2 del empleado y no en el 0,1 del Seguro de Cesantía, quedaba muy bien resguardado que el cumplimiento de los empleadores se acotaba a ese espacio y que no había costos adicionales, y él estaba disponible para avanzar”.

    “Dado como están presentadas las indicaciones, los beneficios, los avances y la posibilidad de un desarrollo económico, laboral y también incluso de un buen funcionamiento en las empresas de menor tamaño, es muchísimo mayor a los costos muy acotados que tienen estas cotizaciones y en ese sentido creemos que hemos recogido de buena manera esa preocupación”, subrayó el ministro, destacando su impacto positivo en las empresas de menor tamaño y en la participación laboral femenina.


