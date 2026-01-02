Bomberos combate incendio estructural que afecta a vivienda de dos pisos en Renca
Desde Transporte Informa señalaron que existe restricción de tránsito en Los Acacios con Los Tilos.
Bomberos de Santiago reportó un incendio que afectó a una vivienda en la comuna de Renca, Región Metropolitana. El siniestro tenía riesgo de propagación y parte de las llamas se extendieron a otras viviendas.
Desde Transporte Informa señalaron que existe restricción de tránsito en Los Acacios con Los Tilos en Renca, “debido a procedimiento por incendio en casa- habitación. Equipos de emergencia en el lugar. Evite desplazamiento por este perímetro”.
Por su parte, Bomberos informó que se trabaja con 10 máquinas en alarma de siniestro que afecta a casas en Los Acacios y Los Tilos. Se procedió con la primera alarma de un incendio estructural.
Dentro de las maniobras realizadas, los voluntarios utilizaron escaleras y herramientas para trabajar en el techado de la vivienda. Las llamas están controladas.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.