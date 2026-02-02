Bomberos controla incendio en casa de Vitacura

El Cuerpo de Bomberos de Santiago controló el incendio que afectó a una casa habitación ubicada en calle Las Encinas con Puerto Príncipe, en Vitacura.

La situación se registró durante la madrugada.

Según reportó la plataforma Transporte Informa se estableció una restricción de tránsito en la zona, mientras se desarrollaban las labores de los equipos de emergencia.

A las 7.00 horas, el personal de Bomberos seguía trabajando en el lugar y se recomendaba evitar el tránsito en ese punto.