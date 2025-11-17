Bomberos rescatan a un hombre que fue lanzado al río Mapocho tras sufrir un asalto

Horas de desesperación sufrió un hombre de 46 años que la madrugada de este lunes fue asaltado en las cercanías del Parque Forestal, en el centro de Santiago.

Según el relato de testigos que alertaron de la situación a Bomberos, el hombre habría sido lanzado al río Mapocho luego que delincuentes le sustrajeran su teléfono celular y dinero en efectivo.

“Escucho unos ruidos de desesperación y veo a una persona que está en la ladera del río Mapocho fracturada, tratando de pedir ayuda para que lo rescataran”, contó uno de los testigos a los medios presentes.

Tras recibir el aviso, Bomberos llegó al lugar y recataron al hombre que mantenía una fractura en su pierna izquierda.

Marco Pacheco, del cuerpo de Bomberos Santiago, señaló que los voluntarios “realizaron labores de trauma, estabilizando a esta persona y grupos de rescatistas del mismo cuerpo realizaron la extracción a través de cuerda”.

El hombre fue trasladado hasta la ex Posta Central, donde está siendo atendido dada la complejidad de sus lesiones.