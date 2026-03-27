Bus del sistema Red choca contra paradero con pasajeros en avenida Vicuña Mackenna

Choque de bus RED contra paradero en la avenida Vicuña Mackenna.

Esta tarde, un bus del sistema RED chocó contra un paradero con pasajeros en la avenida Vicuña Mackenna, en el centro de Santiago, en la Región Metropolitana.

El accidente de tránsito, provocó la suspensión del tránsito en el corredor de buses de ese eje capitalino, a la altura de la calle Argomedo, según informó la plataforma Transporte Informa del Ministerio de Transportes.

Asimismo, se informó que existen personas lesionadas por el impacto, dado que el hecho ocurrió en plena hora punta tarde, donde crece la afluencia de pasajeros en los distintos sectores de la capital.

Hasta el lugar se trasladaron voluntarios de Bomberos y personal de Seguridad Municipal de Providencia.