Cadem: 35% espera que cambios positivos con nuevo gobierno de Kast ocurran en los primeros seis meses de mandato

La reciente encuesta Plaza Pública, elaborada por Cadem, y correspondiente a la segunda semana de febrero, revela que una parte significativa de la ciudadanía espera cambios relativamente rápidos bajo el nuevo gobierno de José Antonio Kast.

En concreto, un 35% de los encuestados cree que en los primeros seis meses de mandato ya deberían comenzar a notarse cambios positivos en el país, lo que posiciona ese período como el principal horizonte de expectativas.

El sondeo muestra, además, que un 31% considera que las mejoras se verán recién a fines de 2026, mientras que un 17% proyecta cambios positivos hacia la mitad del mandato, a fines de 2027.

En contraste, un 14% declara que no espera mejoras durante todo el gobierno entrante.

Respecto de los ámbitos en los que el nuevo Ejecutivo debería concentrar mayores esfuerzos, la encuesta es clara. La seguridad, la delincuencia y el orden público lideran ampliamente con un 57%, consolidándose como la principal preocupación ciudadana.

En segundo lugar aparece la economía, la inflación, el crecimiento y el empleo, con un 35%, seguida por la corrupción (20%) y la inmigración (19%), temas que también se instalan con fuerza en la agenda pública.

En términos generales, un 56% de los consultados cree que a Chile le irá bien con el gobierno de Kast, mientras que un 26% opina que al país le irá regular y un 16% considera que le irá mal.

El estudio también abordó los sentimientos que genera la próxima administración. El optimismo encabeza la lista con un 20%, seguido por la preocupación (17%), la esperanza (14%), la expectativa (14%) y la incertidumbre (13%).

Envío de ayuda humanitaria a Cuba

En paralelo, la encuesta muestra que la aprobación del Presidente Gabriel Boric llega a un 33% de respaldo y un 59% de desaprobación durante la segunda semana de febrero.

Asimismo, el sondeo abordó la discusión en torno a la política exterior del actual Ejecutivo. Un 54% de los encuestados supo o escuchó que el gobierno evalúa enviar ayuda humanitaria a Cuba.

Frente a esa posibilidad, un 42% se manifestó de acuerdo, mientras que un 52% expresó su rechazo, oposición que se concentra mayoritariamente en la derecha, sector con el que se identifica el 84% de quienes están en desacuerdo.