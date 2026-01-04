SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

    Según el sondeo, entre quienes mayoritariamente respaldan la iniciativa y promesa emblemática de campaña, un 86% se identifica socioeconómicamente con la derecha.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un 60% de los consultados respalda la propuesta del presidente electo José Antonio Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda de manera gradual en un plazo de cuatro años. Así lo revela la más reciente encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la primera semana de enero.

    De acuerdo con el sondeo, el apoyo es especialmente alto entre quienes se identifican socioeconómicamente con la derecha, segmento en el que el respaldo alcanza un 86%.

    El estudio de opinión también indagó sobre el alcance que debería tener la medida en caso de implementarse.

    Un 52% de los consultados considera que la eliminación de las contribuciones debería aplicarse a todo propietario de una primera vivienda, mientras que un 38% estima que el beneficio debiera concentrarse exclusivamente en los mayores de 65 años. Un 10% señaló no saber o no respondió.

    En paralelo, la encuesta Cadem muestra un clima de moderado optimismo frente al inicio del nuevo mandato. Un 55% de los encuestados cree que a Chile le irá bien con el gobierno de José Antonio Kast, mientras que un 21% opina que le irá regular y un 20% considera que le irá mal. Estas cifras se mantienen sin cambios significativos respecto de la semana anterior.

    Una promesa de Kast

    La eliminación de las contribuciones a la primera vivienda no es una idea nueva en el ideario del hoy presidente electo. Tal como recogió La Tercera hace un mes, se trata de una promesa que ha acompañado a Kast durante varias campañas y que incluso fue incorporada por el Partido Republicano en el proceso constitucional, aunque finalmente fue rechazada junto con esa propuesta.

    En su programa, el Mandatario electo ha defendido que el impuesto territorial constituye una forma de doble tributación, al gravar bienes adquiridos con ingresos que ya pagaron impuestos como el IVA o el impuesto a la renta.

    Además, su equipo ha enfatizado que, al tratarse de un tributo aplicado al “stock” y no al flujo de ingresos, puede forzar a propietarios con bajos recursos -especialmente adultos mayores- a vender sus viviendas ante la imposibilidad de pagar.

    Impacto fiscal y preocupación municipal

    El debate en torno a la iniciativa no se limita al respaldo ciudadano. Uno de los principales puntos de controversia es su efecto sobre el Fondo Común Municipal (FCM), que se financia en gran parte con los ingresos provenientes de las contribuciones.

    Según cifras oficiales, este impuesto representa más del 50% de los recursos que alimentan dicho fondo, clave para la redistribución entre municipios.

    Desde el comando de Kast han sostenido que cualquier menor recaudación será compensada desde el Presupuesto de la Nación, con el fin de no afectar el funcionamiento de las municipalidades.

    No obstante, expertos han advertido que la medida podría tener efectos regresivos y abrir espacios de elusión y evasión, especialmente si se extiende a viviendas de mayor valor.

    Más sobre:ContribucionesEncuesta CademJosé Antonio KastPrimera viviendaNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sondeo posiciona a Kast, Trump y Boric como los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos

    Maduro comparecerá el mediodía del lunes ante corte federal de EE.UU.

    Ataque de EE.UU. a Venezuela: Unión Europea pide evitar una “escalada” y la OEA convoca a su consejo permanente

    Alerta por tormentas eléctricas en el norte: la Alta de Bolivia activa lluvias y chubascos en zonas cordilleranas

    Tráfico de cocaína en el centro de la acusación de Estados Unidos contra Maduro

    Declaran alerta roja en Chonchi por incendio forestal con amenaza a viviendas, personas e infraestructura crítica

    Lo más leído

    1.
    Embajador Judd descarta que intervención de EE.UU. en Venezuela pueda replicarse en otros países

    Embajador Judd descarta que intervención de EE.UU. en Venezuela pueda replicarse en otros países

    2.
    Van Klaveren destaca coordinación internacional de Chile tras captura de Nicolás Maduro

    Van Klaveren destaca coordinación internacional de Chile tras captura de Nicolás Maduro

    3.
    Administración Desbordes concreta traspaso de 43 establecimientos al SLEP Santiago Centro

    Administración Desbordes concreta traspaso de 43 establecimientos al SLEP Santiago Centro

    4.
    “Muchos de ellos vuelven a sentir esperanza”: Matthei por acciones militares de EE.UU. en Venezuela

    “Muchos de ellos vuelven a sentir esperanza”: Matthei por acciones militares de EE.UU. en Venezuela

    5.
    La resistencia de los gremios de Gendarmería a la reforma que les pone la lápida

    La resistencia de los gremios de Gendarmería a la reforma que les pone la lápida

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Sondeo posiciona a Kast, Trump y Boric como los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos
    Chile

    Sondeo posiciona a Kast, Trump y Boric como los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos

    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

    Alerta por tormentas eléctricas en el norte: la Alta de Bolivia activa lluvias y chubascos en zonas cordilleranas

    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor
    Negocios

    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026

    Dónde invertir en 2026: siete expertos dan las claves en acciones, deuda y la inteligencia artificial

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Qué es la biofobia que experimentan millones de personas en el mundo, según un estudio

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Regresa al fútbol colombiano: Rodrigo Ureña sella su incorporación a Millonarios por dos años
    El Deportivo

    Regresa al fútbol colombiano: Rodrigo Ureña sella su incorporación a Millonarios por dos años

    Su segunda experiencia en el extranjero: Brayan Cortés es presentado como arquero de Argentinos Juniors

    El primer gran golpe para el deporte en Venezuela: la Liga de Béisbol Profesional es suspendida

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional
    Cultura y entretención

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Maduro comparecerá el mediodía del lunes ante corte federal de EE.UU.
    Mundo

    Maduro comparecerá el mediodía del lunes ante corte federal de EE.UU.

    Ataque de EE.UU. a Venezuela: Unión Europea pide evitar una “escalada” y la OEA convoca a su consejo permanente

    Tráfico de cocaína en el centro de la acusación de Estados Unidos contra Maduro

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso