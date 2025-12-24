SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Camión termina volcado en la Ruta 5 en San Bernardo: conductor en ropa interior habría estado bajo efectos de las drogas

    El conductor del vehículo se encontraba en ropa interior y fue detenido por Carabineros.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La mañana de este miércoles, un camión de carga terminó volcado en la caletera de la Ruta 5, a la altura del kilómetro 14 en el sector Las Acacias, en la comuna de San Bernardo.

    Desde Carabineros, el mayor Fabián Retamal, jefe operativo de la 14 Comisaría, explicó que el conductor del camión perdió “el control del móvil en la primera pista de circulación de la autopista central, posteriormente cayendo acá a la caletera”.

    La caída habría sido desde cerca de 3 metros de altura y el conductor habría estado bajo los efectos de algún tipo de droga, según señaló la autoridad policial.

    En consecuencia, fue detenido, todo esto mientras se encontraba en ropa interior.

    “Cuando llegamos acá al lugar, efectivamente estaba sin sus vestimentas. Eso debe ser producto de la adrenalina, de la droga que consumió al momento del accidente, seguramente. Y eso quizás lo provocó alguna angustia, y por eso se sacó la ropa”, indicó.

    Producto de este accidente dos peatones resultaron heridos, uno de ellos mantiene lesiones leves, “producto de la carga que le habría pasado a llevar al momento del accidente”.

    El camión que iba en dirección al sur, llevaba carga de soya, por lo que dejó la autopista obstruida con el material.

    Desde Transporte Informa precisaron que el tránsito en el sector se mantiene suspendido, a la espera de que los equipos de emergencia retiren la carga del lugar.

    Más sobre:PolicialCamión volcadoSan BernardoRuta 5

