Camionero intentó ingresar 32 kilos de cocaína y ketamina por paso fronterizo Chacalluta en Arica

Este martes, quedó al descubierto un cargamento de drogas que intentó ingresar un camionero procedente de Perú, a través del paso fronterizo Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota, consistente en más de 32 kilos de cocaína y ketamina.

Para tal hallazgo fue clave el camión escáner del complejo fronterizo, mediante el cual se detectaron irregularidades en el vehículo de carga, específicamente en la zona de la rampa del vehículo, lo que dio paso a una revisión física realizada por personal de Aduanas.

Tras una inspección más detallada, se detectó que al interior del camión se transportaban mochilas ocultas que contenían un total de 30 paquetes de sustancias ilícitas.

De acuerdo con el detalle de Aduanas, de los 30 empaques, 24 correspondían a clorhidrato de cocaína y los otros seis a ketamina, los que dieron positivo tras el análisis especializado. El pesaje se registró en más de 32 kilos.

El hecho fue informado a Carabineros y al Ministerio Público, y el conductor fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico de drogas.

El director regional de la Aduanas de Arica, James Alarcón, señaló que “este resultado demuestra la efectividad del trabajo que realizan nuestros fiscalizadores en frontera y la importancia del camión escáner de Chacalluta, que permite focalizar los controles y detectar nuevas modalidades de ocultamiento utilizadas por las organizaciones criminales”.