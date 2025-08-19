SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Campaña de salud mental busca sumar testimonios para “agradecer” a quienes acompañan en momentos difíciles

La iniciativa acogió como símbolo una “silla doble”, la que está diseñada para representar el acto de acompañar. "Es el lugar del ‘gracias por estar’", indicó uno de los organizadores.

 

La agencia Simplicity, respaldada por el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP), lanzó la iniciativa “Solamente Unidos”, una campaña que tiene por objetivo destacar el rol de quienes acompañan a personas que pasan por momentos difíciles de salud mental.

La iniciativa busca reunir testimonios donde se resalte el rol de los “acompañantes”, personas que -según indican- “tienen una compleja y valiosa labor de estar presentes para brindar apoyo en la recuperación, desde la empatía y el cariño, con un gran esfuerzo y compromiso personal, familiar o laboral”.

En concreto, se dispuso una plataforma en el sitio web www.solamenteunidos.cl donde cualquier persona puede compartir su historia para “agradecer a quienes estuvieron a su lado en un momento difícil”.

Bajo el slogan “Agradece a quienes estuvieron contigo en momentos difíciles y te ayudaron a salir adelante”, los participantes pueden compartir sus testimonios en cualquier formato disponible: texto, audio o video, con nombre real o de forma anónima, usando algún alias.

Eso sí, los organizadores advirtieron que “todos los contenidos serán moderados para asegurar que mantengan un tono respetuoso, constructivo y centrado en el reconocimiento, evitando expresiones ofensivas o mensajes que vulneren a otras personas”.

“Queremos que este espacio sea seguro y empático. Los testimonios deben enfocarse en el valor del acompañamiento y la gratitud. Mientras más historias se compartan, más unidos estaremos. Cada relato es un puente que nos acerca. Tu historia puede cambiar una vida, incluso salvarla”, explicó Paula Lacámara, fundadora y directora general de comunicaciones de Simplicity.

La campaña acogió como símbolo una “silla doble”, la que está diseñada especialmente para representar el acto de acompañar.

El fundador y director creativo general de Simplicity, Eduardo Bertrán, explicó que transformaron “la clásica silla vacía —símbolo de ausencia— en una silla de compañía. Es el lugar del ‘gracias por estar’, una invitación a mirarnos, conversar y reconocernos”.

Más sobre:Salud mentalCampañaAcompañamientoDepresión

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

Ceremonia de sanación termina con una adolescente y un sujeto desaparecidos en el río Pilmaiquén

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?

Caso Factop: Corte revoca el beneficio de la suspensión condicional de ejecutivos de Larraín Vial

“Es una burla”: Matthei se suma a cuestionamientos a candidatura de Jadue a la Cámara y hace emplazamiento a Jara

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

5.
Jara por candidatura de Jadue a la Cámara: “Yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”

Jara por candidatura de Jadue a la Cámara: “Yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Línea 9 del Metro: estas son las estaciones y las comunas que recorrerá

Línea 9 del Metro: estas son las estaciones y las comunas que recorrerá

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Revisa los precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad del Parque Padre Hurtado

Revisa los precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad del Parque Padre Hurtado

Fonda del Estadio Nacional: revisa los artistas que se presentarán y los precios de las entradas

Fonda del Estadio Nacional: revisa los artistas que se presentarán y los precios de las entradas

Ceremonia de sanación termina con una adolescente y un sujeto desaparecidos en el río Pilmaiquén
Chile

Ceremonia de sanación termina con una adolescente y un sujeto desaparecidos en el río Pilmaiquén

Campaña de salud mental busca sumar testimonios para “agradecer” a quienes acompañan en momentos difíciles

“Es una burla”: Matthei se suma a cuestionamientos a candidatura de Jadue a la Cámara y hace emplazamiento a Jara

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?
Negocios

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?

Caso Factop: Corte revoca el beneficio de la suspensión condicional de ejecutivos de Larraín Vial

Directores de Cementos Bío Bío se muestran a favor de la OPA lanzada por Carmeuse

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein
Tendencias

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

Tania Zeng suma a una invitada de lujo para su Training Camp de Tenis de Mesa en Ñuñoa
El Deportivo

Tania Zeng suma a una invitada de lujo para su Training Camp de Tenis de Mesa en Ñuñoa

En vivo: el Real Madrid de Xabi Alonso se estrena en LaLiga ante Osasuna

La escalada gana terreno en Chile y abre sus muros al público

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases
Cultura y entretención

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

La cantautora española Mercedes Cañas regresa a Chile para presentar su tercer álbum

Miguel Conejeros, músico chileno: “Hoy la electrónica está más etiquetada. No es mejor ni peor, simplemente diferente”

Netanyahu enfrenta disputa diplomática con Australia y Francia en medio de presión interna por acuerdo de alto el fuego con Hamas
Mundo

Netanyahu enfrenta disputa diplomática con Australia y Francia en medio de presión interna por acuerdo de alto el fuego con Hamas

Jorge Canelas, excónsul general de Chile en Bolivia: “Rodrigo Paz representa mucho más el cambio que ‘Tuto’ Quiroga o Samuel Doria Medina”

Trump descarta el envío de tropas a Ucrania y pide a Zelenski ser “flexible” en las negociaciones

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones