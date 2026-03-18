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    Canciller Pérez Mackenna por extradición de Galvarino Apablaza: “Está en manos de la justicia argentina”

    El traslado del exfrentista, acusado de participar en el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, se ha postergado por más de una semana. Además, contestó al presidente de Perú quie se refirió al Plan de Escudo Fronterizo.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Andres Perez

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordó durante este miércoles la extradición del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Galvarino Apablaza, desde Argentina.

    En el marco de su visita a la Región de Magallanes, el canciller señaló que “hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para que este proceso concluya. Ahora estamos a la espera de lo que resuelva la justicia argentina y vamos a seguir este proceso muy de cerca”.

    El traslado del exfrentista, acusado de participar en el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, se ha postergado por más de una semana desde que el gobierno Argentino firmara el decreto de su extradición.

    Ante las consultas de documentación pendiente para llevar a cabo el proceso, Pérez Mackenna aseguró que “esto está en manos de la justicia argentina y está por resolver, me imagino, lo antes posible”.

    Las declaraciones se dan luego de que el pasado martes el abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón, afirmara para 24 horas que este sigue siendo refugiado político y “no hay ninguna posibilidad de que vaya a Chile”.

    Además, señaló que “la extradición está cerrada hace 16 años(...) No hay ningún trámite y, por lo tanto, no hay ninguna firma pendiente”, expresó el defensor a pesar de los preparativos de las autoridades chilenas para efectuar la extradición.

    Plan de Escudo Fronterizo

    El Plan de Escudo Fronterizo, una de los primeras medidas impuestas por José Antonio Kast, fue cuestionado por el presidente de Perú José María Balcázar. El mandatario afirmó que “respetarán la soberanía” de su país y apuntó que debe haber cuidado en que “vayamos a volver a los tiempos en que se construía el Muro de Berlín y todo fue un fracaso posteriormente”.

    Sobre esto, Pérez Mackenna precisó que “la idea es obviamente cerrar la ventana para que toda la migración ilegal no pueda progresar y seguir ocurriendo en este país”.

    “Lo hemos conversado con nuestros vecinos, con los cancilleres del Perú y Bolivia y lo que queremos hacer también es mejorar la calidad de la puerta, que los servicios que reciben nuestros conciudadanos en el paso de la frontera sean cada vez más mejores y más expedito”, agregó.

    Más sobre:Francisco Pérez MackennaGalvarino ApablazaFrente Patriótico Manuel RodríguezJosé Antonio Kast

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