Cancillería indica que chilenos que se encontraban varados en crucero en Miami ya se encuentran rumbo a Chile

El canciller Teodoro Ribera informó que los pasajeros chilenos que se encontraban en el crucero Coral Princess, que estaba varado en Miami, Estados Unidos, ya despegaron rumbo a Chile y que se encuentran haciendo una escala en Sao Paulo.

Se trata de siete personas de Santiago, Viña del Mar y Concepción los que estaban atrapados hace más de 30 días en la embarcación, en un viaje que debería haber terminado el 19 de marzo pasado.

Según relató a La Tercera una de las pasajeras, la abogada Catalina Herrera, el viaje a bordo del crucero comenzó el 5 de marzo y tenía como objetivo recorrer el Canal de Beagle, Puerto Williams y las Islas Malvinas y terminar en Buenos Aires. Sin embargo, llegado al destino final no se permitió el desembarco del resto de las personas debido a una prohibición ordenada por el gobierno argentino.

Posteriormente, el barco se dirigió a Uruguay para intentar desembarcar pero tampoco fue posible, por lo que, una vez cargado nuevos insumos para el viaje, se definió a Miami como destino. En una escala en Barbados se conoció que trece pasajeros -que habían sido testeados en Argentina por tener síntomas- dieron positivo para el Covid-19. Al llegar a Estados unidos dos ya habían fallecido para luego confirmarse una tercera muerte.

Herrera si bien reconoció las gestiones del gobierno chileno para intentar el desembarco en Uruaguay, cuestionó la efectividad del trabajo de la Cancillería y del embajador de Chile en Estados Unidos, Alfonso Silva.

“Yo vi humanidad de los otros países que esperaban a su gente. Cada país abrió sus brazos y acogió a los suyos, no vi eso de las autoridades chilenas... Hay gestos humanitarios, como preguntar si alguien necesita medicamentos que se debió haber hecho, podríamos estar comiendo pan duro -que no es el caso- pero no recibimos ningún gesto de humanidad. Y eso que no hemos pedido ni un dólar al Estado chileno”, sostuvo.

Pese a esto, el canciller Ribera agradeció al Consulado en Miami por sus “inagotables gestiones que permiten traerlos de vuelta”.

Además, desde Cancillería informaron que ya despegó un avión Copa con pasajeros que se encontraban varados en Venezuela. Sin embargo, indicaron que “sabemos que muchos no llegaron por problemas de movilización. Seguimos preocupados de vuestro retorno”, dijo el ministro.