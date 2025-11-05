Cantante Standly queda con firma mensual tras ser formalizado por conducir bajo la influencia de sustancias psicotrópicas
Adicionalmente, el intérprete fue formalizado por el delito de microtráfico de drogas, debido a que en el vehículo que conducía Carabineros halló 16 gramos de marihuana.
El Juzgado de Garantía de San Felipe dejó hoy a Camilo Paredes Aguirre, conocido por su pseudónimo artístico Standly, sujeto a la medida cautelar de firma mensual, luego de que éste fuera detenido por conducir bajo la influencia de sustancias psicotrópicas.
Según Carabineros, funcionarios policiales de San Felipe, Región de Valparaíso, que realizaban controles vehiculares notaron que el automóvil que el cantante urbano conducía no respetó una señal del tránsito.
Ante esta situación -ocurrida en avenida Yungay esquina Ramón Freire- los efectivos fiscalizaron al joven de 22 años y encontraron 16 gramos de marihuana. Luego, éste les exhibió un certificado emitido por Farmacannabis, una plataforma digital que ofrece tratamientos médicos alternativos con marihuana.
El Ministerio Público instruyó que se le practicara un examen toxicológico, que luego dio positivo la presencia de tetrahidrocannabinol (THC), el principal compuesto psicoactivo de la cannabis.
Durante la tarde, Paredes Aguirre fue formalizado como autor del delito de microtráfico de drogas y conducción bajo influencia de sustancias psicotrópicas. El plazo de investigación fijado es de 100 días, periodo que en este caso no está relacionado con la duración de la medida cautelar de firma mensual.
