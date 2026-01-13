Caos, tensión y nerviosismo: la trastienda de la absolución de Claudio Crespo

La jueza presidenta del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal, Cristina Cabello, llevaba más de una hora de veredicto cuando ordenó hacer un receso de quince minutos para volver a las 12.00 en punto.

Al interior de la sala se vivía nerviosismo. Tanto así que de lado y lado se encargaron de convocar a sus simpatizantes para vivir el momento. Todo se transformó en una especie de barras bravas para dar apoyo, ya sea a favor del acusado Claudio Crespo o de la víctima del juicio, en este caso, el futuro parlamentario Gustavo Gatica.

El lugar se llenó de personas entre las que destacó, por ejemplo, la presencia del diputado Johannes Kaiser (Libertario), quien durante semanas ha brindado irrestrictamente su apoyo a Crespo. Por el lado de Gatica, en tanto, hubo figuras como la periodista Mónica González e incluso el cantante de Illapu, Roberto Márquez.

Hasta ese momento, en casi una hora y media, la magistrada Cabello ya manifestaba cuál había sido el derrotero del tribunal en el que fuera el juicio más emblemático del estallido social: se trata de la investigación que llevó adelante la Fiscalía Centro Norte por las lesiones que sufrió el diputado electo Gustavo Gatica en una protesta ocurrida el 8 de noviembre de 2019 y que mantuvo como acusado al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo.

Cabello, en extenso, hizo duros reproches a la investigación del ente persecutor, señalando, primero, que la Fiscalía no había sido clara en cuál había sido el reglamento que Crespo había incumplido. Dicho eso, procedió a validar las acciones de carabineros en lo que el tribunal consideró fueron “ actos vandálicos de suma gravedad ”.

Aún sin resolver si Crespo había sido absuelto, las palabras de Cabello fueron de tal nitidez que, en el receso, los ánimos ya eran claros. La gente que acompañó a Gatica al interior de la sala 901, la misma que fue testigo de la absolución del ahora diputado electo Sebastián Zamora, mostraba su pesar por cómo se venía la mano del veredicto.

Como si se trata de un partido de fútbol que está en el entretiempo, los ánimos de los adherentes de Gatica eran cabizbajos, todo lo contrario a los de los acompañantes de Crespo, que se sacaban fotos y manifestaban donde sería la posterior celebración.

De hecho, la diputada Camila Flores (RN), una de las parlamentarias que llegó a apoyar a Crespo decía que, de seguir el veredicto como iba hasta ese minuto, el exuniformado debería ser absuelto.

Y así fue. Al volver del receso, quien tomó la palabra fue el juez René Bonnemaison, quien, eso sí, dio por acreditado que quien disparó los proyectiles que terminaron dejando ciego a Gatica fue el propio Crespo .

En ese minuto, con esa parte de la resolución, las caras de los simpatizantes de Gatica cambiaron, abriendo una leve esperanza de que Crespo obtuviera algún reproche penal por lo ocurrido.

Sin embargo, el tribunal siguió en su línea y, según dijo el propio Bonnemaison, concluyó que Crespo no había incumplido ningún reglamento de Carabineros en su actuar y que la acción de la policía se ejecutó en respuesta de los duros ataque que estaban sufriendo los uniformados.

La decisión final fue unánime. Tras las palabras del magistrado, la pequeña esperanza que se había generado entre Gatica y sus adherentes se desplomó de golpe.

Caos en las afueras del tribunal

Tal como había sido anunciado previamente, ambas partes llevaron un buen número de adherentes. Era lo que habían solicitado en los días previos: tanto Gatica como Crespo hicieron llamados por redes sociales para que los acompañaran en la jornada número 236 de lo que fueron 14 meses de juicio, el más largo de los derivados del estallido social.

Uno de los primeros en llegar fue el excabo Zamora, hoy diputado electo por el Partido Republicano. Lo hizo junto a su padre y se mantuvo afuera de la sala de audiencia en todo momento.

Quien sí aprovechó de dar unas primeras palabras fue el diputado Kaiser, quien criticó la extensión del juicio. “ 236 días de juicio. Ni para el juicio final vamos a necesitar tanto tiempo ”, dijo a modo de broma antes de entrar a la sala. Por esos minutos, afuera del edificio del tribunal unas 50 personas gritaban la palabra “libertad” a modo de consigna.

Luego de horas de lectura del veredicto, y cuando al fin quedaba claro cuál era la decisión del tribunal, inmediatamente después de que la jueza Cabello pronunciara las palabras “se absuelve al acusado Claudio Fernando Crespo Guzmán”, sus cercanos comenzaron a aplaudir. La esposa de Crespo, Giovanna Guerrero, rompió en llanto . Una congoja similar fue la que adoptó el excarabinero, quien luego abrazó a su abogado.

Por el otro lado, Gatica se mantuvo en su asiento sin moverse ni emitir gesto alguno. La jueza presidenta del tribunal pidió no emitir consignas al interior de la sala, al momento en que los gendarmes dispusieron el abandono del tribunal.

En paralelo, manifestantes de ambas partes comenzaron a emitir cánticos. Por un lado, hubo quienes criticaron la decisión del tribunal gritando “justicia, verdad, no a la impunidad”, mientras que en otro edificio se armó un grupo con lienzos con la cara de Crespo.

Fue en ese momento en que se produjo un caótico escenario de empujones entre adherentes de Crespo y parte de la prensa. Por esa razón Carabineros debió separar los grupos para evitar encontrones, dejando afuera del Centro de Justicia a quienes iban a apoyar a Gatica.

Argumentos del tribunal

Durante el juicio, los abogados de Crespo, encabezados por el exfiscal Pedro Orthusteguy afirmaron que no había sido su representado quien disparó contra Gatica, presentado, incluso, a otro uniformado como el responsable: el capitán José Cárdenas.

Dicha tesis fue rechazada por el tribunal. Los magistrados se convencieron de que Cárdenas efectivamente disparó en cuatro ocasiones en las protestas del 8 de noviembre de 2019 en calle Carabineros de Chile, pero ninguno de esos disparos llegó a Gatica.

Sin embargo, los jueces no se convencieron de que Crespo haya utilizado su cargo para generar daño, como decía la acusación de la Fiscalía respecto del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. Tampoco quedó claro a lo largo del juicio, dijeron en la resolución, que la norma debiese considerar disparos solo en el tercio inferior. De hecho, dijo el juez Bonnemaison, nunca se pudo establecer qué era el tercio inferior o superior ya que una perito hizo una división del cuerpo en tres partes y no dos.

Lo mismo pasó con la distancia en que deben ser percutados los disparos, ya que esto quedaba a “discreción” y en una protesta violenta era muy difícil de establecer.

Por último, en el veredicto los jueces criticaron que los fiscales Ximena Chong y Francisco Ledesma no consideran que previo al ataque a Gatica un uniformado, Juan Peña, había recibido una bomba molotov en sus piernas la que debió ser apagada por sus propios compañeros. Ese hecho ocurrió a las 18.03 horas, mientras que el disparo que afectó a Gatica fue a las 18.07.

Así las cosas, dijeron los jueces, el contexto fue fundamental para que el tribunal resolviera. Fue con esto que consideraron que Crespo actuó bajo la legalidad de la legítima defensa privilegiada. Esto es, que actuó con proporcionalidad bajo un ataque ilegítimo.

Sobre esto, la jueza Cabello dijo que se acreditó que Gatica mantenía una piedra en su mano al momento de sufrir su ataque. En sus palabras afirmó que “Gustavo Gatica se incorporó a la masa de manifestantes agresivos para participar activamente en el lanzamiento de piedras al personal policial”.

También estableció que los carabineros presentes tenían medios restringidos para actuar. El carro lanzaguas se había quedado corto, no había otro disponible y solo les quedaba la escopeta antidisturbios.

Tras el veredicto, quien salió a enfrentar a los medios fue el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, el jefe de la persecutora Ximena Chong. Armendáriz, quien respaldó el trabajo de sus fiscales, dijo que la causa “estaba todavía en tramitación”, anticipando que podrían recurrir con algún nuevo recurso de nulidad en tribunales superiores.

Eso sí, dijo que “el veredicto no es el que esperábamos”.