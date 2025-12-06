Capitán del Ejército muere en accidente de parapente: capotó en ladera de cerro en Iquique

Este viernes, un capitán activo del Ejército falleció tras sufrir un accidente mientras realizaba parapente en la comuna de Iquique, en la Región de Tarapacá.

La información fue confirmada desde la institución castrense, desde donde se indicó que el hecho ocurrió cerca de las 18.30 horas, en una de las laderas de uno de los cerros próximos a la ciudad de Iquique.

Mediante un comunicado de prensa, el Ejército lamentó lo ocurrido con el integrante de sus filas.

“La IV División del Ejército informa el lamentable y sensible fallecimiento del capitán Gustavo Martínez Fuenzalida, quien este viernes, mientras se encontraba desarrollando la práctica de parapentismo en el sector de Pablo Buque capotó, perdiendo la vida en el lugar”, consigna la comunicación.

De igual forma, el Ejército señala que la Fiscalía de Iquique ya tomó conocimiento del hecho y se encuentra investigando las causas que terminaron con la vida del militar, que se desempeñaba en el Comando Conjunto Norte.

La división castrense se encuentra entregando la debida contención a la familia afectada.

En tanto, desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), señalaron que se trasladaron hasta el lugar con el equipo de Investigación de Accidentes Aéreos para la respectiva investigación.