Capturan a cuatro sujetos por extorsionar a vecinos en Recoleta: en el operativo se incautó un arma y municiones

Uno de los cuatro sujetos detenidos por delito de extorsión en Recoleta.

La madrugada de este sábado, Carabineros logró la detención de cuatro sujetos extranjeros por el delito de extorsión, en Recoleta.

De acuerdo a información de la policía uniformada, los sujetos habían realizado amenazas a residentes del sector de avenida Perú con avenida Arzobispo Valdivieso, en la mencionada comuna.

Según informó mediante un comunicado la teniente del Departamento de Comunicaciones Sociales Carabineros, Tatiana Domínguez, tras el arresto de los sujetos “se incautó un arma de fuego y munición”.

Asimismo, especificó que “las labores investigativas están siendo realizadas por personal especializado de OS9 con Labocar”.

Así, señaló que los “detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, pasando a control de detención en el transcurso de esta tarde ”.