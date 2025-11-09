Capturan en San Miguel a cinco sujetos que cometieron asalto en Rancagua y huyeron hacia la Región Metropolitana

Cinco individuos, la gran mayoría con antecedentes penales previos, fueron capturados en San Miguel tras asaltar a dos personas en Rancagua, en la Región de O’Higgins.

El hecho se habría desarrollado durante la tarde del viernes, alrededor de las 18.00 horas. Los detenidos habrían amenazado con armas a dos personas que se encontraban en la intersección de la avenida Libertador Bernardo O’Higgins con calle Oficial José Manuel Astorga.

Tras amenazar a las víctimas les habrían sustraído diversas especies electrónicas y escapado a bordo de un vehículo station wagon por la Ruta 5 Norte.

En ese contexto, Carabineros inició un seguimiento controlado coordinado entre los funcionarios de la VI Zona de la institución y la Autopista del Maipo, lo que permitió que miembros de la 42ª Comisaría Radiopatrullas los divisara y los siguiera en su ingreso a la Región Metropolitana.

“Este vehículo, luego de huir por la Autopista Central, es interceptado por personal de Radiopatrullas luego de un seguimiento controlado. Sus ocupantes fueron detenidos en la comuna de San Miguel, logrando la recuperación además de las especies sustraídas”, detalló el mayor Igmar Castillo, de la 42° Comisaría Radiopatrullas.

La captura de los sujetos se concretó en la intersección de José Joaquín Prieto con Teresa Vial.

Los detenidos fueron identificados como J.R.F.C. (23), B.I.J.F. (27) y A.F.S.M. (23), todos con antecedentes policiales; I.A.Z.C. (20), sin antecedentes; y P.E.C.M. (30), quien también mantiene antecedentes.

Fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la formalización de cargos.