    Nacional

    Carabineros cifra en 16.000 las personas en encuentro con María Corina Machado en el Parque Almagro

    La líder venezolana cerró su agenda en el país asistiendo a un masivo acto en el que se refirió a la libertad y el orgullo de sus connacionales, llamándolos a seguir trabajando por tener unas "elecciones libres".

    Por 
    Lya Rosen
    María Corina Machado en el Paseo Bulnes en Santiago. Imagen MariaCorinaYA en X.

    “Esta tarde el corazón de Venezuela va a latir en Santiago”, fueron las palabras con que María Corina Machado, en una conferencia de prensa que la líder venezolana dio la mañana de este jueves, se refirió a la reunión que se concretó horas más tarde en el centro de Santiago.

    Un masivo encuentro con la diáspora de los compatriotas que viven en Chile, y se reunieron en la inmediación del Paseo Bulnes con Parque Almagro a partir de las 17.00 horas, que se realizó poco después de que ella recibiera las llaves de la ciudad de Santiago de manos del alcalde Mario Desbordes.

    En un cierre de su agenda en el país que comenzó en la investidura del Presidente José Antonio Kast en Valparaíso y culminó la tarde de este jueves con su reencuentro con los 16.000 venezolanos que se dieron cita en el lugar, como informó Carabineros de Chile.

    “Quiero decirles algo, durante 16 meses que estuve absolutamente sola, solo pensaba en este momento, en el momento en que nos íbamos a volver a encontrar los venezolanos libremente gritando libertad”, comenzó afirmado la premio Nobel de la Paz.

    Para luego asegurar: “Hoy hay una clara ruta de avanzar para que todos aquellos que han sido forzados a dejar su país puedan regresar a encontrarse, con sus raíces, con sus anhelos, con sus sueños, con su familia, con sus amigos, con su tierra, hacerlo con la frente en alto. Hemos padecido tanto, nos han quitado tanto y hemos aprendido tanto”.

    “Hoy tenemos la mejor generación de venezolanos listos para construir un país del que nos sentamos orgullosos y le gritemos al mundo, soy venezolano, con orgullo soy venezolano, de la nación que fue capaz de derrotar una tiranía criminal que se alió con las peores fuerzas del mundo para tomar nuestro país”, agregó frente a la multitud que gritaba “libertad”.

    Ante lo cual Machado respondió: “La libertad la vamos a conquistar, porque hemos logrado unir una nación que el régimen buscó fracturar. Nos trataron de dividir, nos trataron de enfrentar, intencionalmente expulsaron a millones de nuestros hermanos de nuestra tierra para hacernos débiles, para sumergirnos en la tristeza, para que estuviéramos deambulando por el mundo y arrodillados dentro del país. Eso buscaron y nos levantamos, nos levantamos y vencimos”.

    En la tónica de un discurso de casi una hora que era constantemente interrumpido por niños que subían al escenario para hacerle entrega de regalos. “Eso es confianza entre nosotros, ¿ven? Dar a tu hijo para que tus amigos y compañeros lo lleven en brazos. Eso es confianza", recalcó ante ello la líder venezolana.

    Para luego enfocar sus palabras en las familias, asegurando que “porque nada para una madre que está dispuesta a darlo todo por la libertad y el bienestar de sus hijos”, y retomar la faceta más política de su arenga.

    “No hay fuerza en el mundo que pueda con lo que hemos logrado los venezolanos. Nosotros logramos las primarias cuando nos decían que era imposible. Unimos a los venezolanos que estábamos adentro con los que habían tenido que salir de su país”, afirmó.

    “El voto de ustedes en esas primarias demostró lo que a los venezolanos en el exterior les duele Venezuela. Y Chile, Chile fue organizativamente el primero de América Latina”, añadió, para luego referirse a que lo importante está por venir, llamando a sus compatriotas a seguir trabajando por “tener unas elecciones libres”.

    Y terminó asegurando que “esto es el inicio de una nueva etapa en Venezuela”, dándose además un tiempo para agradecer a Chile de corazón por haber recibido a sus compatriotas.

    Más sobre:María Corina MachadoSantiagoVenezuelaPaseo BulnesEncuentroDiscurso

