Carabineros desaloja y destruye ruca construida en terreno tomado en el lago Lanalhue

A primera hora de este lunes, efectivos de la Armada junto a funcionarios de Carabineros llegaron hasta el puerto El Manzano en el lago Lanalhue para llevar a cabo el desalojo de un terreno fiscal tomado en ese sector. El operativo, además, terminó con la destrucción de una ruca.

El inmueble, que fue destruido con maquinaria pesada de las instituciones de la zona, había sido levantado en ese sector de la Región del Biobío por una agrupación mapuche, la que nombró la ruca como Lanalhue Dayinko.

La demolición y desalojo del lugar se da luego de que a comienzos de septiembre los vecinos del sector denunciaran al delegado presidencial provincial de Arauco, Humberto Toro, a quien acusaron de abandono de deberes, al no haber ejecutado la orden de desalojo que él mismo dictaminó.

Luego de dar curso al desalojo, muy esperado por los vecinos del sector ya que la toma impedía el desarrollo de actividades en el puerto, la agrupación Feria Lanalhue Dayinko, que hacía uso del lugar, lamentó lo sucedido a través de sus redes sociales.

Según señaló, el desalojo corresponde a la materialización de “la persecución hacia nuestro pueblo. Una vez más el Estado de Chile vulnera los derechos de los pueblos indígenas y quien debiese velar por nuestros derechos y ser garante de ellos”.

El lugar también había hecho noticia luego de que el gobierno convocara, a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a la conmemoración del Día de la Mujer Indígena el 5 de septiembre y que se desarrollaría en ese lugar tomado. El evento, finalmente fue cancelado.