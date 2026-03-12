Carabineros detiene a 11 sujetos sorprendidos descargando cajas desde un camión que había sido robado en Lo Espejo

Personal de la 41° Comisaría de Carabineros de La Pintana concretó la detención de 11 sujetos que fueron sorprendidos descargando cajas desde un camión que fue robado durante la mañana del miércoles en Lo Espejo.

Cerca de las 16.30 horas, los uniformados fueron alertados que desconocidos se encontraban realizando la descarga desde un camión de cajas asociadas a una conocida tienda comercial.

Ante esa alerta, el personal policial llegó hasta una bodega ubicada en avenida Santa Rosa, en La Pintana, sorprendiendo a los 11 individuos en flagrancia.

Al momento de ver la presencia policial, los sujetos intentaron escapar en distintas direcciones, siendo aprehendidos por el despliegue de distintas unidades de la Prefectura Sur.

La totalidad de la carga sustraída fue recuperada en el operativo.

Los sujetos, que se movilizaban en dos vehículos sin encargo, no lograron acreditar la procedencia de las especies.

Tras diligencias investigativas, Carabineros pudo vincular que el camión y su carga habían sido sustraídos tras un robo con intimidación ocurrido en horas previas.

Los aprehendidos son todos hombres adultos, diez de ellos chilenos y un venezolano con situación migratoria irregular.

Ocho de los individuos capturados cuentan con antecedentes y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para pasar a control de detención durante este jueves.