Carabineros detiene a un hombre por receptación y recupera tres vehículos robados en Paine

Carabineros de la 64ª Comisaría de Paine detuvo a un sujeto por el delito de receptación y recuperó tres automóviles que mantenían encargo vigente por robo, en un procedimiento realizado durante las últimas horas.

La investigación se inició luego de que una víctima denunciara en la unidad policial la sustracción de su vehículo, el cual contaba con sistema de geolocalización. A partir de esa información, se logró ubicar un domicilio donde el GPS marcaba la presencia del automóvil.

Tras recibir la autorización para ingresar al inmueble, personal policial constató la existencia de tres vehículos en proceso de desarme, todos encargados por robo , además de un número importante de placas patentes, tanto originales como artesanales.

En el lugar también se incautaron herramientas utilizadas para la modificación de partes automotrices, lo que indicaría que el inmueble operaba como un centro destinado al desarme de vehículos sustraídos.

Por instrucción del Ministerio Público, los peritajes quedaron a cargo de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la justicia para su control de detención.