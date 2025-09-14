Hombre muere tras ser baleado al interior de un vehículo en Lo Prado

Un hombre de 54 años murió la madrugada de este domingo tras recibir un disparo mientras se encontraba al interior de un vehículo en la comuna de Lo Prado, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche en calle Los Copihues, a la altura del 6070, cuando Carabineros fue alertado de un automóvil detenido con una persona herida en su interior. Pese a que personal policial y del SAMU le entregaron los primeros auxilios, la víctima falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Por instrucción de la Fiscalía Centro Norte, la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las indagatorias.

Según informó el comisario Danilo Sepúlveda, el vehículo “fue interceptado por al menos cuatro personas”, lo que quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

“Se observa que el automóvil reduce la velocidad hasta detenerse, quedando estacionado en el lugar donde finalmente se halló a la víctima. Posteriormente, los cuatro sujetos se dieron a la fuga ”, detalló el funcionario policial.

En el sitio del suceso se encontró al menos una vainilla percutada. Los peritajes continúan para establecer la cantidad de disparos que recibió el hombre.

El jefe policial agregó que aún se investiga si el disparo ocurrió mientras la víctima conducía o tras ser abordada por los sujetos. También se constató que el automóvil no mantenía encargo por robo y que no era de propiedad del afectado.

La PDI y la Fiscalía Centro Norte mantienen las diligencias para esclarecer la dinámica del ataque, identificar a los responsables y establecer los móviles del hecho.