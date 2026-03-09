Carabineros establece vigilancia para alcaldesa Delfino tras hallazgo de cadáver a metros de su casa

La tarde de este lunes se confirmó la disposición de protección especial para la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS). Esto, luego de que a las afueras de su domicilio se encontrara el cadáver de una mujer al interior de una caja.

La vigilancia especial implicará que funcionarios de Carabineros realicen rondas en su domicilio y a su vez que pueda tener contacto directo con la policía ante emergencias.

La medida se adoptó luego de que la jefa comunal se reuniera con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y tras el análisis desarrollado por Carabineros respecto de sus condiciones de seguridad.

A partir de los hechos que quedaron al descubierto la tarde del domingo 8 de marzo, la militante socialista contará con vigilancia de funcionarios de la institución comandada por el general director Marcelo Araya.

De esta forma, Delfino se suma a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), quien actualmente también cuenta con medidas especiales por evaluación policial de situación de riesgo.

Si bien la indagación que lleva la Policía de Investigaciones (PDI) deberá indagar las circunstancias del hecho, para establecer si se trataba o no de amenazas en contra de la jefa comunal, hasta ahora ella misma ha descartado haber sido blanco de intimidaciones.