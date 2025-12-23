Carabineros firma convenio con la SNA para fortalecer seguridad en zonas agrícolas
La firma de convenio se materializó este martes 23 de diciembre, como parte de una estrategia de trabajo colaborativo. El convenio apunta a actuar coordinadamente en la prevención y el abordaje de hechos delictuales que afectan a las zonas rurales, a través de la cooperación público-privada.
Carabineros y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), establecieron un mecanismo coordinado de colaboración apuntando a fortalecer la seguridad en zonas de cultivo y procesamiento de los productos del gremio.
Este mecanismo se formalizó a través de un convenio, que nace desde una preocupación compartida vinculada a la seguridad rural.
La firma del convenio se materializó la mañana de este martes, por parte del general inspector Rodrigo Espinoza Olea, director general de Orden y Seguridad de Carabineros y Antonio Walker Prieto, presidente de la SNA.
“Queremos que esa vivencia que entrega el campo se pueda mantener en el tiempo y Carabineros está disponible para canalizar de mejor manera las demandas que pueda tener la agricultura. El campo no descansa y Carabineros tampoco. El país nos necesita”, destacó el general inspector Espinoza.
El convenio apunta a trabajar coordinadamente en la prevención y el abordaje de hechos delictuales que afectan a las zonas rurales, a través de la cooperación público-privada.
En la práctica, este convenio permitirá generar mesas de seguridad rural, consistentes en espacios de trabajo común en distintas instancias locales (regionales, provinciales o comunales) entre Carabineros de Chile y agricultores y/o gremios asociados a la SNA.
La intención es poder aportar con diagnósticos situacionales, antecedentes, propuestas o estudios que puedan ser considerados en la formulación de reformas normativas o en la mejora de políticas públicas.
