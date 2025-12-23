Carabineros firma convenio con la SNA para fortalecer seguridad en zonas agrícolas

Carabineros y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), establecieron un mecanismo coordinado de colaboración apuntando a fortalecer la seguridad en zonas de cultivo y procesamiento de los productos del gremio.

Este mecanismo se formalizó a través de un convenio, que nace desde una preocupación compartida vinculada a la seguridad rural.

La firma del convenio se materializó la mañana de este martes, por parte del general inspector Rodrigo Espinoza Olea, director general de Orden y Seguridad de Carabineros y Antonio Walker Prieto, presidente de la SNA.

“Queremos que esa vivencia que entrega el campo se pueda mantener en el tiempo y Carabineros está disponible para canalizar de mejor manera las demandas que pueda tener la agricultura. El campo no descansa y Carabineros tampoco. El país nos necesita”, destacó el general inspector Espinoza.

El convenio apunta a trabajar coordinadamente en la prevención y el abordaje de hechos delictuales que afectan a las zonas rurales, a través de la cooperación público-privada.

En la práctica, este convenio permitirá generar mesas de seguridad rural, consistentes en espacios de trabajo común en distintas instancias locales (regionales, provinciales o comunales) entre Carabineros de Chile y agricultores y/o gremios asociados a la SNA.

La intención es poder aportar con diagnósticos situacionales, antecedentes, propuestas o estudios que puedan ser considerados en la formulación de reformas normativas o en la mejora de políticas públicas.