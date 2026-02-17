Carabineros incauta más de 37 mil plantas y más de 1,2 toneladas de marihuana procesada

Incautación de 37 mil plantas y más de una tonelada de marihuana.

Durante la jornada de este martes, Carabineros informó la incautación de 37.470 plantas de cannabis sativa y 1.279 kilos de marihuana procesada en dos operativos realizados en el marco del “Plan Cannabis”. Estos permitieron la detención de tres personas en la Región de O’Higgins y la desarticulación de una organización criminal que operaba en la Región del Biobío.

La investigación coordinada con el Ministerio Público tuvo el primer operativo en la comuna de San Fernando, Región de O’Higgins, donde personal de la prefectura de Colchagua, apoyado por el OS7 de Carabineros y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), logró ubicar y erradicar plantaciones en sectores de alta complejidad .

Según detalló el general director de Carabineros, Marcelo Araya, “con un trabajo de mucho esfuerzo y un trabajo bien intenso, se eliminaron más de 37.000 plantas de marihuana” en zonas cordilleranas.

En total, se realizaron dos intervenciones, una que permitió la detención de un individuo y la incautación de 7 mil plantas, y una segunda donde fueron detenidas dos personas y erradicaron otras 30 mil plantas .

Respecto al operativo, Araya señaló que “no estuvo afecto a complejidad, de hecho, quienes estaban en labores de custodia efectuaron disparos contra el personal institucional, los cuales fueron repelidos y se logró la detención de dos de estos individuos".

El segundo procedimiento se desarrolló tras una investigación coordinada con Fiscalía, donde se logró incautar 1.279 kilos de marihuana del tipo krippy que se encontraban ocultos y enterrados, que posteriormente serían distribuidos a la Región del Biobío desde Copiapó.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró los resultados y subrayó que el 80% de la droga incautada en el país corresponde a marihuana. “No podemos seguir normalizando el consumo de marihuana”, afirmó, advirtiendo que el alto contenido de THC de la sustancia que circula actualmente tiene impactos relevantes en la salud y financia estructuras criminales.

Asimismo, indicó que las 37 mil plantas erradicadas en O’Higgins “ equivalen a seis canchas de fútbol ”, destacando la magnitud del hallazgo. Mientras que Carabineros informó que en los primeros 45 días del año la institución ha incautado cerca de 15 toneladas de droga, cifra que duplica lo registrado en igual periodo del año anterior.

Además, recordaron que en 2025 se alcanzó un récord histórico de incautaciones, con aproximadamente 60 toneladas decomisadas a nivel nacional.