    Carabineros reporta que ya se han realizado más de 335 trámites en Comisaría Virtual para excusarse de votar

    La cifra, que es similar a la de las últimas elecciones masivas en nuestro país, fue reportada a las 13.00 por la policía uniformada.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Más de 335 mil excusas para no votar habían ingresado hasta las 13.00 de este domingo en la Comisaría Virtual de Carabineros.

    Se trata del trámite que deben realizar las personas que no puedan asistir a emitir su sufragio en las Elecciones Presidenciales 2025 que se están desarrollando este 16 de noviembre.

    Y es que son cuatro las excusas legales para no votar: encontrarse enfermo, estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación, desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.70, tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local o tener una discapacidad y contar con certificación respectiva.

    De acuerdo al reporte policial, de las 335 mil excusas ingresadas, 241 mil ya habían sido validadas. Quien no vote y no haya entregado una excusa podría ser multado por un monto de 0,5 a 1,5 UTM, lo que va entre los $34.000 a los $104.000.

    De acuerdo a Carabineros, quienes se excusen por lejanía de su local de votación, deben, además, acudir hasta una Comisaría de forma presencial para acreditar su situación.

    Cifra similar a las últimas elecciones

    La cifra entregada por la policía uniformada es similar a reportada, en horario similar, en las últimas elecciones masivas de nuestro país, donde, en 2024, se eligieron a alcaldes, en dos días seguidos.

    El 26 de octubre, el primer día de esas elecciones ingresaron más de 333 mil solicitudes y se validaron 213 mil, mientras que al día siguiente, a las 11.00, se reportaron 355.726 ingresos, de los cuales 280.039 habían sido validados.

    Para realizar el trámite en Comisaría Virtual, ha recordado Carabineros se debe ingresar en la página del servicio con su Clave Única.

    Lo Último

    Inseguridad, polarización e inmigración irregular: lo que destaca la prensa sudamericana de las elecciones en Chile

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El lado B de los candidatos: cuáles son sus mascotas, sus autos y qué club de fútbol apoyan

    La reunión íntima de Jara con su círculo antes de salir a la cancha

    La angustiante espera de resultados de los partidos en peligro de extinción

    En cita clave, a partir de las 18 horas, comando de Matthei definirá qué hacer ante resultados

    Lo más leído

    1.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    2.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    3.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    4.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    5.
    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    Inseguridad, polarización e inmigración irregular: lo que destaca la prensa sudamericana de las elecciones en Chile
    Chile

    Inseguridad, polarización e inmigración irregular: lo que destaca la prensa sudamericana de las elecciones en Chile

    El lado B de los candidatos: cuáles son sus mascotas, sus autos y qué club de fútbol apoyan

    La reunión íntima de Jara con su círculo antes de salir a la cancha

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Del arco de Colo Colo a celebrar como dirigente: el club de Agustín Orión logra el ascenso a la B de Argentina
    El Deportivo

    Del arco de Colo Colo a celebrar como dirigente: el club de Agustín Orión logra el ascenso a la B de Argentina

    ¿Se aleja de la Roja? La declaración clave de Manuel Pellegrini en días cruciales para su permanencia en el Betis

    La ausencia de Cristiano Ronaldo no importó: Portugal aplasta a Armenia y clasifica al Mundial 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Michel Wieviorka: “Los atentados de 2015 aceleraron el giro a la derecha de la sociedad francesa”
    Mundo

    Michel Wieviorka: “Los atentados de 2015 aceleraron el giro a la derecha de la sociedad francesa”

    Maduro ordena una “vigilia permanente” ante los ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago

    Marcha de la Generación Z en Ciudad de México termina con disturbios frente al Palacio Nacional

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena