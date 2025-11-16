Carabineros reporta que ya se han realizado más de 335 trámites en Comisaría Virtual para excusarse de votar

Más de 335 mil excusas para no votar habían ingresado hasta las 13.00 de este domingo en la Comisaría Virtual de Carabineros.

Se trata del trámite que deben realizar las personas que no puedan asistir a emitir su sufragio en las Elecciones Presidenciales 2025 que se están desarrollando este 16 de noviembre.

Y es que son cuatro las excusas legales para no votar : encontrarse enfermo, estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación, desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.70, tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local o tener una discapacidad y contar con certificación respectiva.

De acuerdo al reporte policial, de las 335 mil excusas ingresadas, 241 mil ya habían sido validadas. Quien no vote y no haya entregado una excusa podría ser multado por un monto de 0,5 a 1,5 UTM, lo que va entre los $34.000 a los $104.000.

De acuerdo a Carabineros, quienes se excusen por lejanía de su local de votación, deben, además, acudir hasta una Comisaría de forma presencial para acreditar su situación.

Cifra similar a las últimas elecciones

La cifra entregada por la policía uniformada es similar a reportada, en horario similar, en las últimas elecciones masivas de nuestro país, donde, en 2024, se eligieron a alcaldes, en dos días seguidos.

El 26 de octubre, el primer día de esas elecciones ingresaron más de 333 mil solicitudes y se validaron 213 mil, mientras que al día siguiente, a las 11.00, se reportaron 355.726 ingresos, de los cuales 280.039 habían sido validados.

Para realizar el trámite en Comisaría Virtual, ha recordado Carabineros se debe ingresar en la página del servicio con su Clave Única.