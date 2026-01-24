Durante la tarde, personal de Carabineros del Retén Ascotán concurrió hasta el sector de Taira luego de recibir una alerta por la presencia de un vehículo con personas atrapadas producto de la crecida del río Loa, en el contexto de las tormentas y fuertes lluvias que afectan a la zona.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que “tres personas que realizaban trabajos de reparación en las viviendas de la comunidad de Taira habían quedado aisladas en la ribera norte del Loa, al no poder percatarse oportunamente del aumento del caudal”, según explicó el jefe de la Tenencia de Ollagüe, teniente Matías Palacios.

Frente al riesgo inminente que presentaba la situación, se activó de inmediato un procedimiento de rescate. “Este riesgo activó una patrulla de personal de Carabineros, quienes lograron rescatar a estas personas de manera segura hasta el sector de la ribera sur”, detalló el oficial.

Carabineros rescata a tres personas aisladas por crecida del río Loa

Carabineros informó que las personas rescatadas “estaban en buenas condiciones de salud y fueron trasladadas posteriormente por sus propios familiares hasta sus respectivos domicilios, sin requerir atención médica”, descartándose la existencia de lesionados tras el operativo.

Finalmente, el teniente Palacios hizo un llamado a la comunidad a extremar las medidas de autocuidado. “Queremos hacer un llamado a la comunidad a no exponerse innecesariamente, a evitar cruces de cauces de agua y a conducir con extrema precaución, especialmente considerando las actuales condiciones climáticas”, advirtió, agregando que estas también han provocado caída de material rocoso y sedimento en las rutas . “La prevención y el autocuidado son fundamentales para proteger la vida de las personas”, concluyó.

Aviso meteorológico por precipitaciones

La Dirección Meteorológica emitió un Aviso Meteorológico este viernes 23 de enero de 2026, a las 16.37 horas, debido a la influencia de la Alta de Bolivia, fenómeno que provocará precipitaciones en sectores del norte del país.

El aviso rige desde la tarde del viernes 23 hasta la noche del sábado 24 de enero, y afecta a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, principalmente en zonas de precordillera y cordillera.

Arica y Parinacota

Precordillera: 10–20 mm.

Cordillera: 15–25 mm.

Tarapacá

Precordillera: 10–20 mm.

Cordillera: 15–25 mm.

Antofagasta

Cordillera: 15–25 mm.