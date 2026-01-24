SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabineros rescata a tres personas aisladas por crecida del río Loa

    La situación se produjo en el contexto de las condiciones meteorológicas adversas que se han registrado en la provincia, las que provocaron un incremento en el nivel del río y generaron riesgo para quienes transitaban por el sector en ese momento.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Carabineros rescata a tres personas aisladas por crecida del río Loa

    Durante la tarde, personal de Carabineros del Retén Ascotán concurrió hasta el sector de Taira luego de recibir una alerta por la presencia de un vehículo con personas atrapadas producto de la crecida del río Loa, en el contexto de las tormentas y fuertes lluvias que afectan a la zona.

    Al llegar al lugar, el personal policial constató que “tres personas que realizaban trabajos de reparación en las viviendas de la comunidad de Taira habían quedado aisladas en la ribera norte del Loa, al no poder percatarse oportunamente del aumento del caudal”, según explicó el jefe de la Tenencia de Ollagüe, teniente Matías Palacios.

    Frente al riesgo inminente que presentaba la situación, se activó de inmediato un procedimiento de rescate. “Este riesgo activó una patrulla de personal de Carabineros, quienes lograron rescatar a estas personas de manera segura hasta el sector de la ribera sur”, detalló el oficial.

    Carabineros rescata a tres personas aisladas por crecida del río Loa

    Carabineros informó que las personas rescatadas “estaban en buenas condiciones de salud y fueron trasladadas posteriormente por sus propios familiares hasta sus respectivos domicilios, sin requerir atención médica”, descartándose la existencia de lesionados tras el operativo.

    Finalmente, el teniente Palacios hizo un llamado a la comunidad a extremar las medidas de autocuidado. “Queremos hacer un llamado a la comunidad a no exponerse innecesariamente, a evitar cruces de cauces de agua y a conducir con extrema precaución, especialmente considerando las actuales condiciones climáticas”, advirtió, agregando que estas también han provocado caída de material rocoso y sedimento en las rutas. “La prevención y el autocuidado son fundamentales para proteger la vida de las personas”, concluyó.

    Aviso meteorológico por precipitaciones

    La Dirección Meteorológica emitió un Aviso Meteorológico este viernes 23 de enero de 2026, a las 16.37 horas, debido a la influencia de la Alta de Bolivia, fenómeno que provocará precipitaciones en sectores del norte del país.

    El aviso rige desde la tarde del viernes 23 hasta la noche del sábado 24 de enero, y afecta a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, principalmente en zonas de precordillera y cordillera.

    Arica y Parinacota

    Precordillera: 10–20 mm.

    Cordillera: 15–25 mm.

    Tarapacá

    Precordillera: 10–20 mm.

    Cordillera: 15–25 mm.

    Antofagasta

    Cordillera: 15–25 mm.

    Carabineros rescata a tres personas aisladas por crecida del río Loa
    Más sobre:Río LoaEmergenciaRegión de AntofagastaNorte de ChileCarabineros de Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Extraditan desde EE.UU. a Yuber Padilla, sublíder de “Los Orientales”

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos

    Tenpo Bank: “Llegamos para quedarnos”

    Camilo Cid y adjudicación del MCC: “Fonasa tiene que seguir tratando porque esto está en la ley, sino, tendría que modificarse la ley”

    Andrónico Luksic Lederer y Macario Valdés, la nueva dupla del poder en Quiñenco

    Rodrigo Galilea (RN): “No tenemos margen de equivocación en seguridad, ahí nos jugamos la aprobación o desaprobación ciudadana”

    Lo más leído

    1.
    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    2.
    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez

    3.
    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    4.
    Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

    Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

    5.
    Senador Castro (PS) solicita a Contraloría pronunciarse frente a la suspensión de la Ley Ricarte Soto

    Senador Castro (PS) solicita a Contraloría pronunciarse frente a la suspensión de la Ley Ricarte Soto

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Wolves por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Wolves por la Premier League

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Carabineros rescata a tres personas aisladas por crecida del río Loa
    Chile

    Carabineros rescata a tres personas aisladas por crecida del río Loa

    Extraditan desde EE.UU. a Yuber Padilla, sublíder de “Los Orientales”

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Wolves por la Premier League

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos
    Negocios

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos

    Tenpo Bank: “Llegamos para quedarnos”

    Camilo Cid y adjudicación del MCC: “Fonasa tiene que seguir tratando porque esto está en la ley, sino, tendría que modificarse la ley”

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    El ranking de los futbolistas chilenos mejor pagados del planeta
    El Deportivo

    El ranking de los futbolistas chilenos mejor pagados del planeta

    Intoxicación, problemas con el auto y a un minuto del podio: la aventura de Lucas del Río, el mejor chileno en el Dakar

    Argentina, la nueva tierra prometida del talento nacional: el principal destino de los chilenos en el exterior

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Reseñas de discos/singles: Ana Tijoux celebra la música, Imarhan se renueva y Megadeth se despide a lo grande
    Cultura y entretención

    Reseñas de discos/singles: Ana Tijoux celebra la música, Imarhan se renueva y Megadeth se despide a lo grande

    “Una verdadera representación de valentía”: cómo es el regreso de Michael J. Fox a la pantalla

    La poderosa muerte: Bob Weir y el fin de la utopía ácida

    Cómo el plan de Trump para adueñarse de Groenlandia remece la vida en la isla ártica
    Mundo

    Cómo el plan de Trump para adueñarse de Groenlandia remece la vida en la isla ártica

    Presentan moción de vacancia por “incapacidad moral” contra el presidente peruano José Jerí

    Delcy Rodríguez pide llamar a un “verdadero diálogo político” en Venezuela que incluya a la oposición

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’