Reportan inundaciones en zonas urbanas de San Pedro de Atacama tras intensas lluvias

hAnegamientos e inundaciones en sectores urbanos de la comuna de San Pedro de Atacama, en la provincia de El Loa, han sido reportados por usuarios de redes sociales esta jornada, debido a las intensas lluvias que se registran en esta zona de la Región de Antofagasta.

Esto, en momentos en que la provincia de El Loa se mantiene bajo una alerta temprana preventiva de Senapred, tras un pronóstico de tormentas eléctricas en zonas precordilleranas y cordilleranas, además de precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo en la cordillera.

La alerta temprana fue adoptada, además, tras información del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernegeomin), desde donde señalan que la posibilidad de ocurrencia de remociones en masa, tales como flujo de detritos, aluviones, deslizamientos y/o caídas de rocas (derrumbes) es “muy alta en cordillera y moderada en precordillera occidental y precordillera salar”.

Estado de las rutas

Según se ha informado, mientras la mayoría de las rutas en la zona se encuentran operativas, el paso fronterizo Jama fue cerrado temporalmente esta jornada para el tránsito de vehículos, debido a condiciones climáticas adversas, lluvias y riesgo de aluviones en la cordillera

Las intensas precipitaciones durante el verano en esta zona se dan bajo los efectos del denominado ‘invierno altiplánico’, por el cual los sectores cordilleranos en norte de Chile reciben fuertes lluvias entre los meses de noviembre y marzo.