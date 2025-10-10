Cardenal Chomali celebra que Presidente Boric haya cambiado urgencia a proyecto de eutanasia ad portas de viaje al Vaticano

Tras una reunión en La Moneda, el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali celebró que el Presidente Gabriel Boric haya modificado la urgencia al proyecto de eutanasia ad portas de la visita del Mandatario al Vaticano, donde se reunirá con el Papa León XIV.

La iniciativa se encontraba en el Congreso en la categoría de discusión inmediata, es decir, sería debatida en Sala en un máximo de tres días, sin embargo, el Ejecutivo la reemplazó por suma urgencia, lo que significa que puede ser votada en un plazo de 10 días. Este cambio permitirá que la votación del proyecto no coincida con el viaje de Boric a la sede papal.

El arzobispo de la capital agradeció el gesto de Boric y resaltó: “Va a dar más tiempo para una reflexión” .

Junto con esto, señaló: “Él dijo una frase que a mí me marcó mucho y creo que puede ser un inicio de repensar este tema que tiene muchas consecuencias negativas. Me dijo una cosa muy sencilla: la eutanasia no es descarte. Yo creo que eso es un punto de inflexión en el diálogo porque lamentablemente es la perspectiva que hay en muchas partes del occidente".

La autoridad eclesiástica indicó que en la cita con el Mandatario trataron diversos temas sin una agenda en concreto. “Esta invitación tenía más bien el carácter de conversar de tú a tú. Tenía ganas de conversar ampliando la mirada, ampliando la frontera para ver cómo se proyecta el país de aquí a 50 años más”, precisó.