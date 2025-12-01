VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Carecen de sustento logístico y financiero”: Excancilleres cuestionan propuestas migratorias de Kast

    A través de una carta un grupo de excancilleres expresaron su preocupación apuntando que "la actual situación migratoria en el norte de Chile exige respuestas firmes pero viables, acordadas con los países vecinos".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Fotos Patricio Banda/Aton Chile Patricio_Banda

    Un grupo de ex cancilleres firmaron una carta expresando su preocupación por las recientes declaraciones de José Antonio Kast en temas migratorios y los eventuales efectos que podrían tener tanto en “la dignidad de las personas” como en las relaciones con Bolivia y Perú.

    La carta que es firmada por los ex cancilleres, Soledad Alvear, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola e Ignacio Walker, apunta que “la política migratoria de Chile debe enmarcarse estrictamente en el Estado de Derecho y en las obligaciones internacionales asumidas por el país en materia de derechos humanos, refugio y protección de personas en situación de especial vulnerabilidad”.

    Según agregan, “las propuestas que se basan en la amenaza de expulsiones masivas, la posibilidad de separación de familias o el confinamiento de personas en recintos de carácter cuasi carcelario resultan incompatibles con el respeto irrestricto a la dignidad humana y con los estándares del sistema internacional y regional de protección de derechos humanos”.

    En el documento, además abordan las posibles implicancias que podrían tener este tipo de políticas en las relaciones con países como Perú y Bolivia señalando que “la idea de “empujar” o derivar a miles de personas hacia las fronteras de Estados vecinos, sin mecanismos de coordinación ni acuerdos bilaterales claros, constituye un gesto inamistoso que puede ser percibido como una forma de presión política, afectando la confianza mutua y debilitando los espacios de diálogo construidos con esfuerzo a lo largo de décadas”.

    “Las respuestas del candidato José Antonio Kast, que apuntan a la expulsión de alrededor de 350.000 personas de manera prácticamente indiscriminada, carecen de sustento logístico y financiero y no tienen viabilidad diplomática, considerando el rechazo del régimen de Nicolás Maduro a recibir repatriados desde Chile; se trata de planteamientos que no ofrecen soluciones reales ni sustentables a la situación que enfrenta el país”, argumentan.

    Es así como mencionan que “la actual situación migratoria en el norte de Chile exige respuestas firmes pero viables, acordadas con los países vecinos”, añadiendo que “la gestión de la migración y de la seguridad en la frontera debe compatibilizar el control efectivo del territorio con la protección de la vida e integridad de las personas, evitando la generación de crisis humanitarias en pasos fronterizos por acumulación de familias sin salida ni asistencia adecuada”.

    Finalmente, los excancilleres apuntan que “quienes aspiran a la más alta magistratura del país tienen el deber de contribuir a un debate serio, responsable y fundado en evidencia sobre la migración y la seguridad, que no se apoye en el temor ni en la desinformación. Resulta inaceptable que, con fines electorales, se tensionen innecesariamente las relaciones bilaterales o se formulen propuestas que desconocen las limitaciones prácticas y jurídicas de eventuales procesos masivos de expulsión, así como su costo humano y financiero”.

    Más sobre:ExcancilleresJosé Antonio KastMigraciónFronteraPerúBolivia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Andrea Repetto: “No hay holguras fiscales para el próximo período”

    “Es legítimo, pero aún nos quedan días para ganarse los votos trabajando”: Kast por resultados de consulta digital del PDG

    “Acordes con la gravedad de los delitos”: fiscal califica de “ejemplificadoras” las penas contra Héctor Espinosa

    Detalles de la venta de Banmédica a Patria: La red de sociedades de la operación, otros fondos involucrados y un hombre clave

    Plan Nacional de Cortafuegos presenta un 36% de avance: el objetivo es completar casi 5 mil km entre Tarapacá y Magallanes

    Cordero por quienes piden creación de una policía fronteriza: “No es algo que uno pueda sacar del sombrero con facilidad”

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    3.
    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    4.
    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    5.
    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday 2025

    Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday 2025

    Rating del domingo 30 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 30 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    “Es legítimo, pero aún nos quedan días para ganarse los votos trabajando”: Kast por resultados de consulta digital del PDG
    Chile

    “Es legítimo, pero aún nos quedan días para ganarse los votos trabajando”: Kast por resultados de consulta digital del PDG

    “Acordes con la gravedad de los delitos”: fiscal califica de “ejemplificadoras” las penas contra Héctor Espinosa

    Plan Nacional de Cortafuegos presenta un 36% de avance: el objetivo es completar casi 5 mil km entre Tarapacá y Magallanes

    Andrea Repetto: “No hay holguras fiscales para el próximo período”
    Negocios

    Andrea Repetto: “No hay holguras fiscales para el próximo período”

    Inteligencia artificial: entre el empleo, las materias primas y la geopolítica

    Detalles de la venta de Banmédica a Patria: La red de sociedades de la operación, otros fondos involucrados y un hombre clave

    Qué se sabe sobre el juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel y su solicitud de indulto
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel y su solicitud de indulto

    Quién era Tony Germano, el actor de Netflix que falleció a sus 55 años

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    ¿Con un palo a Parisi? La férrea defensa de Sabino Aguad a Jorge Segovia tras el descenso de Unión Española
    El Deportivo

    ¿Con un palo a Parisi? La férrea defensa de Sabino Aguad a Jorge Segovia tras el descenso de Unión Española

    “No es un golero que salva a su equipo; afuera”: prensa uruguaya critica a Brayan Cortés tras perder título con Peñarol

    “Su influencia fue mínima”: en España critican la actuación de Alexis Sánchez en el derbi contra el Betis de Pellegrini

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teatro Viajeinmóvil despide el año con estreno, el regreso de Otelo y un montaje que aborda la memoria familiar
    Cultura y entretención

    Teatro Viajeinmóvil despide el año con estreno, el regreso de Otelo y un montaje que aborda la memoria familiar

    Revive la disputa por las cartas de Gabriela Mistral en una novela: “Esos documentos generaban muchas ansiedades”

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir
    Mundo

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Putin se reunirá este martes con el enviado especial de Estados Unidos para abordar la propuesta de Trump para Ucrania

    Patricia Bullrich renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón