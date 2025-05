Carolina Leitao por preinforme de Contraloría por pago irregular de horas extras: “Fuimos siempre muy cuidadosos en este tema”

Durante la mañana de este martes, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, se refirió al preinforme de Contraloría el cual reprochó el pago de horas extras en la comuna en su último año como alcaldesa de Peñalolén señalando que “fuimos siempre muy cuidadosos en este tema”.

Según detalló la autoridad de gobierno, durante su periodo al mando de la comuna “se hizo un trabajo de análisis para poder ver cómo se podía desarrollar para personas que trabajan en terreno, marcaje digital telemático, etcétera, y dejé yo listo un sistema para implementar, que no tengo claro y entiendo no se ha implementado aún”.

Leitao agregó que “en múltiples oportunidades hicimos análisis de la hora extraordinaria, revisamos los procesos de hora extraordinaria y yo puedo dar fe de que todos esos procesos estuvieron acorde a lo que la ley así lo estipula”.

“Si hay alguna falta administrativa de alguna persona que hubiese, porque como les digo no conozco el preinforme, por lo tanto no tengo información al respecto, si alguna persona hubiese cometido alguna falta administrativa en términos de haber realizado de mala forma o haber mal utilizado el sistema de marcaje a través del libro, es algo que se tendrá que investigar y por supuesto la municipalidad tendrá que desarrollar los sumarios que correspondan”, enfatizó.

En la misma línea, según mencionó Leitao, “fuimos siempre muy cuidadosos en este tema y además porque los funcionarios municipales, muchos trabajan durante horas extraordinarias en temas de emergencia, la gente de aseo, hay muchos funcionarios que trabajan de lunes a domingo y por eso fuimos muy cuidadosos en ir resguardando obviamente el uso de estas horas y también el pago de las mismas”.

Filtración del preinforme

En la ocasión también cuestionó la filtración de este preinforme, apuntando que “espero que las instituciones busquen las responsabilidades que corresponden".

“Cuando llega un preinforme a la municipalidad dice expresamente que este preinforme es reservado hasta que no salga el informe final porque existe la posibilidad de las personas de poder responder y para poder responder hay que tener los antecedentes a la vista. Yo no los tengo a la vista entonces no le puedo responder, no sé qué funcionario se trata, no sé de qué o a qué corresponde, quién era la dirección que autorizaba esa hora, quién la certificaba, etcétera. No lo sé”, señaló.

Finalmente, Leitao realizó un llamado a “no sacar conclusiones anticipadas”, y a esperar el informe final. “Les pido no sacar conclusiones anticipadas de que esperemos el informe final respecto de esto y por supuesto siempre si se detecta una irregularidad que es administrativa respecto de haber hecho errores en el marcaje u otras cosas o hubo dolo respecto de alguien que marcó con dolo algo que no había realizado, horas que no había realizado por supuesto que deben perseguirse las responsabilidades que correspondan”.