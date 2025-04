Casa Allende: Pavez afirma que senadora conocía vicio de la operación y que siguieron adelante para ejecutar presupuesto

El abogado Máximo Pavez, que representó a Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional en la vista del requerimiento para destituir a la senadora Isabel Allende -hija del expresidente Salvador Allende- por la fallida operación de compraventa de la casa de su familia en Guardia Vieja, aseguró que la legisladora del Partido Socialista conocía el impedimento para participar del negocio y que siguieron adelante con la finalidad de ejecutar el presupuesto asignado para la adquisición.

Este jueves, el TC analizó los requerimientos para destituir a la legisladora y se apresta a entregar su resolución.

En el intertanto, Pavez habló con la prensa para comentar los planteamientos que se hicieron ante el tribunal, rechazando la argumentación que Gabriel Osorio, abogado defensor de la senadora, hizo al afirmar que el contrato en cuestión no existía según el derecho administrativo porque la operación se interrumpió antes.

“Una cosa es que existan actos administrativos para que toda la operación jurídica esté terminada y que implica dentro de esos actos administrativos que hay un contrato por escritura pública celebrado y que está perfeccionado. Este acto administrativo final que han argumentado tiene por un objeto autorizar la inscripción, pero no es una formalidad para tener por bueno el contrato de compraventa, el cual está perfeccionado de acuerdo a la ley por la escritura pública celebrada el día 30 de diciembre del 2024″, aseguró Pavez a los medios.

Según el abogado del bloque opositor, “lo que no dicen” es que había que ejecutar el presupuesto.

“¿Por qué no esperar a que la senadora Allende terminara el cargo? Sabían que había que ejecutar esta compra durante el año 2024 y, por lo tanto, la senadora Allende, y esto es muy importante, la senadora Allende concurrió a esta compraventa sabiendo del vicio constitucional que invalidaba, sabiendo y no pudiendo menos que saber por su larga trayectoria, porque la norma está vigente en Chile desde 1925″, afirmó.

“Es evidente que no estamos en presencia de un contrato, como cuando alguien sacó una cuenta corriente en Banco Estado. Acá hay un contrato de mil millones de pesos al cual concurrió la senadora libremente y que se negoció a través de un mandatario. Entonces, cuando en la Ley de Presupuesto del año 2024 están los presupuestos y está autorizado por ley para la compraventa de las casas presidenciales, la senadora Allende firma el mandato en septiembre del 2024 es porque sabe y no puede no saber de que existe un vicio en ese contrato y cuya sanción es clara: la cesación en el cargo”, cerró Pavez.

Por su parte, el diputado José Carlos Meza, del Partido Republicano, tienda que también presentó un requerimiento, dijo esperar una recepción positiva del TC.

“Espero que el Tribunal Constitucional esté disponible para entregar señales, sino que para fallar conforme a derecho. Esa es la única señal que se debe entregar, que hoy día nadie está por sobre la ley, ni siquiera los miembros del clan Allende”, manifestó el legislador de oposición.