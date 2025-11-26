Caso Bruma: Juzgado de Garantía de Coronel fija formalización de tres tripulantes del Cobra para mayo de 2026
El Ministerio Público tiene como imputados a tres de los tripulantes de la embarcación pesquera.
Este miércoles se conoció que el Juzgado de Garantía de Coronel fijó para el 13 de mayo de 2026 a las 8:30 horas, la audiencia de formalización a tres tripulantes de la embarcación Cobra por el caso Bruma.
Los tripulantes serán formalizados por el delito de homicidio culposo. Asimismo, se formularán cargos en contra de la empresa Blumar, a cargo del buque Cobra, por su responsabilidad penal como persona jurídica en estos hechos.
Cabe recordar que la hipótesis que investiga Fiscalía y que se conoce es que la lancha Bruma sufrió un presunto impacto por parte del barco pesquero Cobra, el pasado 30 de marzo en Coronel, Región del Biobío.
Los tripulantes formalizados son los tres hombres que iban en el puente de navegación, entre ellos el capitán del Cobra, Roberto Mansilla.
