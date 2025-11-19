BLACK SALE $990
    Caso Bruma: Fiscalía formalizará a tres tripulantes del barco Cobra por el delito de homicidio culposo

    El Ministerio Público también incluirá a la pesquera Blumar por su responsabilidad penal como persona jurídica.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza

    La Fiscalía Regional del Bío Bío informó este miércoles a los familiares de los siete pescadores desaparecidos de la lancha Bruma y a los abogados que los representan, que formalizará a tres tripulantes del barco pesquero Cobra.

    Según indicaron en un comunicado, el Ministerio Público solicitará al Juzgado de Garantía de Coronel que agende una audiencia para formalizar investigación en contra de tres tripulantes, uno de ellos el capitán de la embarcación Cobra, que se desempeñaban en el puente de navegación por el delito de homicidio culposo ocurrido el 30 de marzo del presente año.

    “De igual forma, se procederá a formular cargos respecto de la empresa pesquera Blumar por su responsabilidad penal como persona jurídica en estos hechos”, expresan desde Fiscalía.

    Cabe recordar que la investigación busca esclarecer lo ocurrido en las costas de Coronel la madrugada del domingo 30 de marzo, cuando se pierde el contacto con la lancha bacalera Bruma, mientras estaba en alta mar.

