Caso Camila Ponce: Gobierno se querellará por homicidio de joven en Valparaíso

Nuevas declaraciones marcaron este sábado el caso de Camila Ponce, la conductora de aplicación que falleció tras ser brutalmente agredida en Valparaíso, luego de permanecer cinco días hospitalizada en el Hospital Carlos Van Buren.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, anunció que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast presentará una querella criminal para perseguir al responsable, quien permanece prófugo.

“Lamentamos profundamente el cobarde homicidio de Camila. No podemos tolerar este tipo de violencia en nuestra sociedad. Perseguiremos con toda la fuerza de la ley al autor de este asesinato”, señaló la autoridad, agregando que la Policía de Investigaciones de Chile mantiene diligencias activas para dar con su paradero.

Antecedentes del caso

El crimen se remonta al 19 de marzo, cuando la víctima realizaba un servicio de transporte y, en medio de un altercado con otro conductor en Avenida España, fue atacada con un objeto contundente y golpes de puño. Posteriormente, el agresor aceleró su vehículo mientras Ponce intentaba detenerlo, arrastrándola por varios metros antes de abandonarla gravemente herida.

La joven permaneció internada con diagnóstico de muerte cerebral hasta que se confirmó su fallecimiento la madrugada de 24 de marzo

En paralelo, la familia presentó una querella con el objetivo de impulsar la investigación.

Su abogado, Omar Valdivia, cuestionó la falta de información por parte del Ministerio Público y advirtió que, a días del ataque, aún no se tiene claridad sobre la identidad ni el paradero del presunto autor.

“Solicitaremos el máximo rigor de la ley y medidas cautelares como prisión preventiva una vez que se logre identificar”, indicó.

Desde el municipio, la directora de Seguridad Ciudadana, María José Brevis, confirmó que los registros de cámaras ya fueron entregados al Ministerio Público de Chile para su análisis.

El caso reabre el debate sobre la seguridad de conductores de aplicaciones y la violencia en la vía pública, mientras continúan las diligencias para ubicar al responsable del ataque.