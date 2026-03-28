Formalizan a dos jóvenes por homicidio frustrado en Temuco: uno atropelló a la víctima y otro la golpeó. Imagen referencial.

El Ministerio Público de Chile formalizó a dos jóvenes por el delito de homicidio frustrado tras una violenta agresión ocurrida la madrugada del viernes en el centro de Temuco, que dejó a un hombre de 18 años en estado crítico.

Según detalló el fiscal adjunto de Temuco, Jorge Mandiola, uno de los imputados —identificado como Javier Esteban Garrido Muñizaga (18)— habría arrollado de manera intencional a la víctima con un vehículo en las afueras de un local nocturno en calle San Martín. Posteriormente, un segundo sujeto, Camilo Eduardo Roa Morales (19), le propinó una violenta patada en la cabeza.

“Se formalizó la investigación por homicidio frustrado y huir del lugar del accidente (…) uno de ellos arrolla de manera intencional a la víctima y luego otro sujeto le da una fuerte patada en la cabeza, causándole lesiones de tal gravedad que lo mantienen en la UCI”, explicó el persecutor.

El joven afectado permanece internado en estado de extrema gravedad, con ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Hernán Henríquez Aravena.

Formalizan a dos jóvenes por homicidio frustrado en Temuco: uno atropelló a la víctima y otro la golpeó. Imagen referencial. Marcos Maldonado/AgenciaUno

Respecto al origen del ataque, el fiscal señaló que aún no existe claridad. “Lo único que se maneja hasta el minuto es que existió una riña (…) no está claro si fue con las mismas personas que lo habrían atacado”, indicó.

La investigación permitió establecer la participación de ambos imputados gracias a registros audiovisuales y diligencias policiales. En el domicilio del conductor, además, se encontró evidencia clave, como la llave del vehículo utilizado en el atropello.

Consultado sobre una eventual recalificación del delito, Mandiola no lo descartó. “Si variara el estado de salud de la víctima, podría ser una opción reformalizar la investigación”, afirmó, advirtiendo que su evolución es incierta.

Formalizan a dos jóvenes por homicidio frustrado en Temuco: uno atropelló a la víctima y otro la golpeó DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Ambos imputados quedaron en prisión preventiva, medida cautelar decretada por el tribunal a solicitud del Ministerio Público, mientras continúa la investigación del caso.

La detención se logró tras un operativo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, con apoyo de drones municipales, que permitió ubicar rápidamente a los sospechosos en distintos puntos de la ciudad.