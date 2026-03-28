SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Formalizan a dos jóvenes por homicidio frustrado en Temuco: uno atropelló a la víctima y otro la golpeó

    Ambos imputados quedaron en prisión preventiva tras una violenta agresión ocurrida afuera de una discoteca. La víctima permanece en riesgo vital.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Formalizan a dos jóvenes por homicidio frustrado en Temuco: uno atropelló a la víctima y otro la golpeó. Imagen referencial. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Ministerio Público de Chile formalizó a dos jóvenes por el delito de homicidio frustrado tras una violenta agresión ocurrida la madrugada del viernes en el centro de Temuco, que dejó a un hombre de 18 años en estado crítico.

    Según detalló el fiscal adjunto de Temuco, Jorge Mandiola, uno de los imputados —identificado como Javier Esteban Garrido Muñizaga (18)— habría arrollado de manera intencional a la víctima con un vehículo en las afueras de un local nocturno en calle San Martín. Posteriormente, un segundo sujeto, Camilo Eduardo Roa Morales (19), le propinó una violenta patada en la cabeza.

    “Se formalizó la investigación por homicidio frustrado y huir del lugar del accidente (…) uno de ellos arrolla de manera intencional a la víctima y luego otro sujeto le da una fuerte patada en la cabeza, causándole lesiones de tal gravedad que lo mantienen en la UCI”, explicó el persecutor.

    El joven afectado permanece internado en estado de extrema gravedad, con ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Hernán Henríquez Aravena.

    Formalizan a dos jóvenes por homicidio frustrado en Temuco: uno atropelló a la víctima y otro la golpeó. Imagen referencial. Marcos Maldonado/AgenciaUno

    Respecto al origen del ataque, el fiscal señaló que aún no existe claridad. “Lo único que se maneja hasta el minuto es que existió una riña (…) no está claro si fue con las mismas personas que lo habrían atacado”, indicó.

    La investigación permitió establecer la participación de ambos imputados gracias a registros audiovisuales y diligencias policiales. En el domicilio del conductor, además, se encontró evidencia clave, como la llave del vehículo utilizado en el atropello.

    Consultado sobre una eventual recalificación del delito, Mandiola no lo descartó. “Si variara el estado de salud de la víctima, podría ser una opción reformalizar la investigación”, afirmó, advirtiendo que su evolución es incierta.

    Formalizan a dos jóvenes por homicidio frustrado en Temuco: uno atropelló a la víctima y otro la golpeó DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Ambos imputados quedaron en prisión preventiva, medida cautelar decretada por el tribunal a solicitud del Ministerio Público, mientras continúa la investigación del caso.

    La detención se logró tras un operativo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, con apoyo de drones municipales, que permitió ubicar rápidamente a los sospechosos en distintos puntos de la ciudad.

    Más sobre:TemucoHomicidio FrustradoDiscotecaDelitoFormalizaciónRegión de La Araucanía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quiénes son los cuatro nombres que concentran la carrera por la Secretaría General de la ONU

    Caso Camila Ponce: Gobierno se querellará por homicidio de joven en Valparaíso

    Conductor en estado de ebriedad quedó en prisión preventiva tras fatal atropello a adulto mayor en Iquique

    Golpe a “Cárteles Unidos”: México captura a ocho miembros de la organización criminal, incluido a su líder

    Muere Shinichiro Sato, baterista de The Pillows, a los 61 años

    Masivas protestas “No Kings” se expanden en EE.UU. y el mundo contra Trump

    Lo más leído

    1.
    Corte Suprema rechaza recurso de senador Ossandón y deberá pagar honorarios de abogado que lo denunció

    Corte Suprema rechaza recurso de senador Ossandón y deberá pagar honorarios de abogado que lo denunció

    2.
    Más de 200 voluntarios limpian la orilla del río Mapocho y Orrego afirma que “es parte de la identidad de Santiago”

    Más de 200 voluntarios limpian la orilla del río Mapocho y Orrego afirma que “es parte de la identidad de Santiago”

    3.
    Poder aéreo: la nueva carrera de los F-16 en Sudamérica

    Poder aéreo: la nueva carrera de los F-16 en Sudamérica

    4.
    Gobierno de Boric diseñó regularización de migrantes empadronados, pero no la concretó y Migraciones la descarta

    Gobierno de Boric diseñó regularización de migrantes empadronados, pero no la concretó y Migraciones la descarta

    5.
    “No podemos quedarnos observando”: seis alcaldes se coordinan para la compra masiva de 500 mil balones de gas

    “No podemos quedarnos observando”: seis alcaldes se coordinan para la compra masiva de 500 mil balones de gas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Caso Camila Ponce: Gobierno se querellará por homicidio de joven en Valparaíso
    Chile

    Caso Camila Ponce: Gobierno se querellará por homicidio de joven en Valparaíso

    Conductor en estado de ebriedad quedó en prisión preventiva tras fatal atropello a adulto mayor en Iquique

    Formalizan a dos jóvenes por homicidio frustrado en Temuco: uno atropelló a la víctima y otro la golpeó

    Muere José Rosenberg, fundador de Rosen, a los 92 años
    Negocios

    Muere José Rosenberg, fundador de Rosen, a los 92 años

    Presidente de Comisión de Energía de la Cámara, Cristian Tapia, valora aplazamiento del alza de cuentas de la luz

    El análisis del arquitecto chileno que observa Santiago desde Europa: “Estamos en el camino correcto”

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades
    Tendencias

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades

    ¿Por qué los gatos caen de pie? Esta es una explicación científica de un misterio sin resolver

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    Selknam cae ante Pampas en un apretado encuentro en la Súper Rugby Américas
    El Deportivo

    Selknam cae ante Pampas en un apretado encuentro en la Súper Rugby Américas

    Thomas Tuchel revela desconocida conversación con Marcelo Bielsa previo a su cruce: “Él me llamó hace unos meses”

    Repasa la caída de Selknam contra Pampas en el Súper Rugby Américas

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular
    Tecnología

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    Muere Shinichiro Sato, baterista de The Pillows, a los 61 años
    Cultura y entretención

    Muere Shinichiro Sato, baterista de The Pillows, a los 61 años

    Muere el actor James Tolkan: estrella de Volver al futuro y Top Gun

    Reseña de libros: de Luis López Carrasco a Marcelo Escobar

    Quiénes son los cuatro nombres que concentran la carrera por la Secretaría General de la ONU
    Mundo

    Quiénes son los cuatro nombres que concentran la carrera por la Secretaría General de la ONU

    Golpe a “Cárteles Unidos”: México captura a ocho miembros de la organización criminal, incluido a su líder

    Masivas protestas “No Kings” se expanden en EE.UU. y el mundo contra Trump

    Dentro de una consulta de sexo tántrico
    Paula

    Dentro de una consulta de sexo tántrico

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0