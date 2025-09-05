SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Caso Farmacias Populares: CDE ahora persigue civilmente a Jadue y lo demanda por más de tres mil millones de pesos

La acción civil detalla una serie de hechos defraudatorios que habrían sido cometidos por el exalcalde de Recoleta y otros acusados de la causa. El organismo que preside el consejero Raúl Letelier además ingresó una acusación particular.

Por 
María Catalina Batarce
 
Juan Pablo Andrews
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

No solo es en sede penal donde el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue se encuentra enfrentando a la justicia por el caso Farmacias Populares.

Hace poco menos de un mes, la Fiscalía Regional Centro Norte dio a conocer las penas que pide para los acusados por los ilícitos de fraude al Fisco, cohecho, estafa y delito concursal. Son más de 18 años los que pide el Ministerio Público para el exjefe comunal, quien se encuentra con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

A esa embestida penal se suma que ahora el Consejo de Defensa del Estado interpuso una demanda civil de indemnización por los millonarios perjuicios fiscales en que habría incurrido el exalcalde y otras cuatro personas -José Muñoz, Raúl Moraga, María Eugenia Chadwick y Eduardo Sendra- en la adquisición de una serie de insumos con fondos de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que terminaron lejos del destino para el cual fueron requeridos.

En el texto ingresado por el abogado Marcelo Chandía se relatan los hechos que están siendo investigados por la Fiscalía, que comienzan en 2020 cuando Jadue, Moraga y Muñoz “intervinieron en operaciones en razón de sus cargos (...) y realizaron una serie de actuaciones para defraudar a dicha Asociación”.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La demanda

Fue por esos años, dice la demanda, que comenzaron las acciones defraudatorias. Jadue, en su calidad de presidente de Achifarp, ordenó compras sin contar con la aprobación del directorio.

“El imputado, sin contar con requerimiento de mercaderías de ninguna municipalidad adherida, y tampoco contar con la aprobación del directorio para compras de más de 500 UTM, infringiendo los artículos segundo letra b) y el décimo noveno letra i) de los estatutos de la Achifarp respectivamente, y abusando del mandato encargado por el directorio de velar por el cumplimiento de los estatutos, concertado y con el conocimiento del imputado Raúl Moraga, secretario ejecutivo, acordó con la empresa Best Quality Products SpA la compra de mercaderías correspondiente a diversos insumos médicos por una suma total de $ 1.384.817.875 pesos”, dice el texto.

Por esas compras se emitieron 11 facturas a Best Quality Products SpA entre el 1 de julio y el 10 de noviembre de 2020. Fue en ese período donde Jadue compró insumos y medicamentos pensados para combatir la pandemia.

Con todo, también se aumentaron los sueldos de Achifarp, pese a las deudas que acarreaban. Las remuneraciones crecieron un 86% entre 2020 y 2021. Dichas deudas, según la demanda y también la investigación penal, eran solventadas con recursos de la Municipalidad de Recoleta.

“Teniendo la necesidad de mantener oculto el real estado financiero de la asociación, y de evitar las consecuencias judiciales, y la inminente responsabilidad penal del imputado Jadue por las operaciones realizadas, los imputados se concertaron para la obtención de recursos desde la Municipalidad de Recoleta para obtener liquidez”, se señala.

“En este caso, con la perpetración del delito se ha causado un perjuicio patrimonial al Fisco de Chile, equivalente al valor total de las operaciones defraudatorias en las que intervinieron los respectivos acusados, descritas en los hechos antes transcritos, esto es, la suma total de $ 3.673.987.025, más los montos sustraídos por el acusado Matías Muñoz, detallados en el hecho 6, previamente referidos, esto es, la suma total de $ 31.935.091″, se añade en la demanda.

En 13 puntos se detalla que el total de indemnización llega a los $ 3.705.922.116. Eso sí, se pide que estas cantidades sean reajustadas conforme a la variación de IPC. Lo mismo con pago de intereses y costas de la causa.

En julio de 2024, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de los querellantes en la causa penal y ordenó congelar varios bienes del militante PC. Se trata de la casa donde vive, ubicada en La Reina; otra en Huechuraba, un departamento en Recoleta, un local comercial en esa misma comuna y un auto Mini Countryman Cooper. Todo avaluado en más de $ 530 millones.

Acusación particular

En el escrito de la demanda, el CDE además presentó una acusación particular en el caso dado que no se plegó a la realizada por la Fiscalía.

El organismo que preside el consejero Raúl Letelier, solicita más penas de las que pidió el Ministerio Público, ya que la fiscal Giovanna Herrera pidió 18 años de cárcel. El CDE, en tanto, solicitó más de 20 años de presidio.

El desglose es así: “Como autor de los delitos consumados y reiterados de fraude al Fisco, la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio; una pena de multa de la mitad del perjuicio causado, esto es, de 21.041 Unidades Tributarias Mensuales; la pena especial de 10 años de inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargos, empleos u oficios públicos; las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal; y las costas de la causa”.

Por el delito consumado de estafa, el CDE solicita “la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo; una multa de 21 Unidades Tributarias Mensuales; las accesorias legales del artículo 29 del Código Penal; y las costas de la causa”.

Luego “como autor del delito consumado de concursal, la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio; las accesorias legales del artículo 30 del Código Penal; y las costas de la causa”.

Finalmente, por “el delito consumado de cohecho, de conformidad a los artículos 249, 251 quinquies n°1 y n°2 b), la pena de 5 años y 1 día de reclusión mayor en su grado mínimo".

Más sobre:Daniel JadueConsejo de Defensa del EstadoCDE

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Clínicas alertan por fuerte aumento en últimos dos meses de la deuda que el Estado mantiene con ellas: apuntan a Hacienda

Chile actualiza su Política Nacional de Desarrollo Urbano con foco en descentralización y equidad territorial

Reforma de Financiamiento de Educación Superior entra en pausa hasta octubre y no se votaría antes de elecciones

Renuncia director de Canal 13, Patricio Góngora, tras ser vinculado a supuesta “red de bots”

Comisión asesora propone recorte fiscal de US$2.000 millones: La mitad del ajuste es en gratuidad y licencias médicas

Senadora Paulina Núñez (RN): “Espero que nuestra candidata y Chile Vamos no gastemos un segundo más en emplazar a Kast”

Lo más leído

1.
A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

2.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

3.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

4.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

5.
Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

Chile actualiza su Política Nacional de Desarrollo Urbano con foco en descentralización y equidad territorial
Chile

Chile actualiza su Política Nacional de Desarrollo Urbano con foco en descentralización y equidad territorial

Caso Farmacias Populares: CDE ahora persigue civilmente a Jadue y lo demanda por más de tres mil millones de pesos

Reforma de Financiamiento de Educación Superior entra en pausa hasta octubre y no se votaría antes de elecciones

Productividad no repunta en Chile: comité de expertos ve alzas anuales de solo 0,5% hasta 2030
Negocios

Productividad no repunta en Chile: comité de expertos ve alzas anuales de solo 0,5% hasta 2030

Clínicas alertan por fuerte aumento en últimos dos meses de la deuda que el Estado mantiene con ellas: apuntan a Hacienda

Comisión asesora propone recorte fiscal de US$2.000 millones: La mitad del ajuste es en gratuidad y licencias médicas

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton
Tendencias

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

Michael Clark anuncia apelación de la U a Conmebol por el duro castigo al público azul en la Sudamericana
El Deportivo

Michael Clark anuncia apelación de la U a Conmebol por el duro castigo al público azul en la Sudamericana

Una formación inédita: revisa el equipo con el que la Roja de Nicolás Córdova visita a Brasil en el Maracaná

Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Finde

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Trump cambiará el nombre del Departamento de Defensa de EE.UU. a Departamento de Guerra
Mundo

Trump cambiará el nombre del Departamento de Defensa de EE.UU. a Departamento de Guerra

Trump gana una batalla: Tribunal de apelaciones bloquea orden judicial para cerrar el “Alcatraz de los Caimanes”

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral