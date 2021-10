Caso Guzmán: ministro Guillermo de la Barra interroga a Raúl Escobar Poblete en el Centro de Justicia

Durante esta mañana, en dependencias del Centro de Justicia, el ministro Guillermo de la Barra se encuentra interrogando a Raúl Escobar Poblete, alias comandante “Emilio”, quien arribó a Chile el 22 de septiembre tras ser extraditado desde México para ser procesado por el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991.

Escobar Poblete se encuentra en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1, tras cumplir una cuarentena de 11 días. Un día después de su llegada, el ministro De la Barra sostuvo el primer encuentro con el imputado. En ese entonces, el profesional detalló que tuvo “una entrevista más bien informal, fue una entrevista sin ahondar en el delito mismo del crimen de Guzmán Errázuriz”. En ese momento, el magistrado dijo que una vez cumplido el periodo de cuarentena del exfrentista se comenzarían a llevar a cabo las diligencias de la causa.

Además, el magistrado explicó que no hay plazos para su causa, pero que se le dará “celeridad”. “Este proceso se rige por el sistema procesal antiguo, no por la llamada reforma procesal penal. Por ende, no hay plazos previos para la tramitación de la causa, sin embargo se le dará toda la celeridad y prontitud que se pueda para darle curso progresivo a estos autos y que llegue pronto a un estado de sentencia. Pero un plazo que pueda decir ahora es imposible, solo comprometerme a dar la mayor prontitud que sea posible”.

Una vez concluido el proceso penal en Chile, el exfrentista deberá volver a México para continuar su condena de 60 años por el secuestro de una mujer franco-estadounidense en ese país.