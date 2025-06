Ministro Cataldo se reúne con cardenal Chomali para abordar violencia escolar y el rol de la Iglesia

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se reunió esta mañana con el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, como parte de su agenda de encuentros con autoridades para abordar los hechos de violencia que ocurren en contextos educativos.

El encuentro fue valorado positivamente por Chomali, destacando que se refirieron a los grandes temas que inquietan a la sociedad chilena, y en particular a la educación.

En cuanto a la violencia en el contexto educativo, que calificó como “complejo” y “gravísimo”, Chomali expresó que a su parecer “ hay un diagnóstico bastante claro que en muchos jóvenes hay un gran malestar, un malestar de no sentirse amados, de no sentirse respetados, de no sentirse parte de una sociedad fría, indolente”.

“Y desde ese punto de vista tenemos que hacer grandes esfuerzos para que vuelvan a recuperar su ethos más fundamental de todo ser humano, que es amar y ser amados. Tenemos que ayudarles nosotros a encontrarle un profundo sentido a sus vidas y creo que ese es el camino que tenemos que emprender”, destacó el cardenal.

Para lograr aquello, sostuvo, se debe fortalecer, en primer lugar, la familia, y que los colegios “no sean un campo únicamente de competencias, donde todos compiten por puntajes, sino que sea un espacio de reflexión, donde cada uno pueda sacar sus carismas”.

Asimismo, el cardenal también apuntó a que los adultos deben dar el ejemplo de que la violencia, en cualquier forma, “no es la manera de solucionar los conflictos”.

“Creo que los jóvenes, poco a poco, viéndonos a nosotros, han ido generando una cultura que a ellos les ha hecho mucho daño (...) este es un tema transversal que también implica reflexionar respecto de la labor que realizan los padres y también todo el ambiente del país, y también reflexionar sobre el sistema económico-social que, lamentablemente, está tan volcado al hacer, al producir y a consumir, que muchas veces los jóvenes están solos”, expresó.

Cataldo destaca importancia del rol de la comunidad

Por su parte, el ministro Cataldo también agradeció la reunión, apuntando que este momento complejo que se vive con la violencia en los entornos educativos " tiene relación precisamente con el deterioro de las relaciones interpersonales y eso tiene mucho que ver con los valores, con cómo nos entendemos en nuestra individualidad, pero también en este colectivo que es la sociedad en la que vivimos”.

“Naturalmente las distintas instituciones, el gobierno a través de sus ministerios, de sus servicios, pero también otras instituciones como la Iglesia, como la Junta de Vecinos, como los clubes deportivos, como los distintos grupos de la sociedad civil que históricamente han contribuido al desarrollo de los territorios, vuelven también a ser parte de una construcción de país colectiva”, continuó.

En este sentido, el secretario de Estado destacó que “todos entendemos que nuestras diferencias tienen una forma de resolución que es pacífica, que es siempre dialogando, y que es el marco de una cosa principal que tiene que ver con la democracia”.

“Y eso tiene que ver con respetarnos como seres humanos, tiene que ver con aproximarnos desde la comprensión, desde el cariño y desde el amor”, explicó.

Asimismo, el titular de Educación señaló que han invitado a la Conferencia Episcopal y a la red de instituciones que están vinculadas a la Iglesia -así como hablarán con todo el sistema educativo- “ a ser parte de una reflexión a la vuelta de las vacaciones de invierno, justamente con el propósito de que podamos profundizar junto a la comunidad educativa sobre qué es lo que está ocurriendo y cómo poder abordar soluciones que desde la política pública ya se están explorando y obviamente implementando”.

“En ese sentido creo que también tenemos un desafío mayor que tiene que ver con pensar el Chile que queremos de aquí a las próximas décadas”, concluyó.