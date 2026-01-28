SUSCRÍBETE POR $1100
    CChC advierte que el déficit habitacional disminuyó en sectores vulnerables, pero que desafío se mantiene para la clase media

    Del total de 834 mil hogares con déficit, un 49% de las familias vive de allegada por incapacidad financiera, un 37% ocupa inmuebles irrecuperables y un 14% vive en condición de allegados y en hacinamiento.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    Gremio de la construcción advierte por déficit habitacional en la clase media y plantea medidas Andres Perez

    Un informe elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) difundido esta jornada, dio cuenta de que si bien la demanda crítica de viviendas disminuyó en 2025, aún persisten desafíos en este ítem para la clase media y que para atender los requerimientos habitacionales en todos los niveles, se necesitan cerca de 980.000 viviendas.

    De los 834 mil hogares que tienen déficit habitacional, 22 mil corresponden a personas en situación de calle, 121 mil a familias en campamentos, según el informe titulado Balance de Vivienda 2025: Evolución y análisis del déficit habitacional en Chile y elaborado con datos de la encuesta Casen 2024.

    Del total de 834 mil hogares con déficit, un 49% de las familias vive de allegada por incapacidad financiera, un 37% ocupa inmuebles irrecuperables y un 14% vive en condición de allegados y en hacinamiento, es decir, con más de 2,5 personas por cada dormitorio.

    En cuanto a la distribución territorial del déficit, la Región Metropolitana concentra el 43%, lo que equivale a una disminución del 11% respecto del informe anterior. Las regiones que más disminuyeron sus requerimientos habitacionales fueron La Araucanía (-21%), Tarapacá (-20%), Atacama (-19%), Magallanes (-16%) y Antofagasta (-15%).

    El presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, explicó que “si bien la demanda crítica por viviendas ha disminuido respecto de la medición anterior, sigue habiendo cerca de un millón de familias que no tiene una vivienda digna para vivir”.

    Al respecto, el subgerente de Estudio y Políticas Públicas de la CChC, Daniel Serey, postuló que “dada la magnitud del problema, podemos decir que estamos ante una reducción marginal (10%). Sin embargo, es destacable que se haya concentrado en las familias más vulnerables. Porque si bien éstas hoy representan el 57% del total de los requerimientos habitacionales del país, en el período analizado unas 78.000 familias de este segmento vieron resulta su demanda por una vivienda”.

    Respecto de los sectores medios, Serey acotó que “si bien en este grupo los requerimientos habitacionales disminuyeron 3%, el allegamiento por incapacidad financiera, es decir, porque no pueden arrendar una vivienda en la misma comuna donde residen, aumentó en torno a 7% en el período. A nuestro juicio, esto es, sobre todo, el reflejo de la debilidad de la economía y del empleo”.

