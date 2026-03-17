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    Cerca del Liceo de Aplicación: Carabineros detiene a dos menores con combustible y bombas molotov en plena Alameda

    En el recinto educacional, en tanto, encontraron más elementos incendiarios ocultos en los baños.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Efectivos de la Zona Metropolitana de Carabineros concretaron la detención de dos menores de edad con combustible y bombas molotov, en una zona cercana al Liceo de Aplicación de Santiago, en la Alameda Libertador Bernardo O’Higgins.

    A eso de las 11.00 horas de este martes se activó el operativo, en un principio con personal motorizado que se encontraba desplegado en el sector del barrio Meigg’s.

    Ante una alerta a la Central de Comunicaciones, los motoristas concurrieron a la intersección de Alameda con Maturana y pudieron interceptar a tres personas que serían alumnos del Liceo de Aplicación que portaban elementos para la confección de artefactos incendiarios.

    En una fiscalización a los tres jóvenes en el bandejón central de la Alameda, al revisar sus pertenencias, el personal policial detectó que dos de ellos ocultaban cinco botellas con líquido inflamable y guantes.

    Uno de los involucrados, además, transportaba un bidón con casi cuatro litros de combustible en su mochila.

    Tras este hallazgo, se procedió a la detención de los sujetos y a reforzar inmediatamente la presencia policial en el lugar.

    De forma paralela, el despliegue preventivo se extendió hasta el interior del establecimiento educacional y en una labor conjunta con las autoridades del liceo, un equipo investigativo localizó otras seis botellas de vidrio preparadas con líquido acelerante que se encontraban ocultas en el área de los baños.

    El teniente coronel Bernardo Leiva, prefecto subrogante de la Prefectura Santiago Central de Carabineros, detalló que el personal territorial “logró la detención de dos estudiantes menores de edad y un control de identidad de un tercer estudiante, donde los dos menores estudiantes detenidos portaban elementos que habitualmente se utilizan para la construcción de elementos incendiarios que ponen en riesgo la seguridad de los Carabineros y transeúntes”.

    “En la 3° Comisaría de Santiago, unidad donde fueron trasladados los detenidos, se constituyó la fiscal de turno, quien apoyada por los organismos especializados y laboratorios criminalística, dispuso el control de detención de estos dos menores que portaban los elementos incendiarios”, puntualizó el comandante Leiva.

    Más sobre:PolicialCarabinerosLiceo de Aplicación

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