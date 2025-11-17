Choque de camión en San Bernardo genera alta congestión en la Ruta 5 al sur

El tránsito en la Ruta 5 Sur debió ser totalmente suspendido la tarde de este lunes, luego que un camión de alto tonelaje colisionara y obstruyera la pista hacia el sur.

El hecho ocurrió cerca de las 13.00 horas en el kilómetro 17,2, en la salida Catemito, en el sector Colón, en la comuna de San Bernardo.

Desde Transporte Informe hicieron un llamado a los conductores a transitar con precaución, considerando que se implementaron cortes de tránsito en el sector.

De momento, se informó que el conductor del camión resultó con lesiones, aunque estas no serían de gravedad.

En el lugar se fijó un desvío desde el enlace de Av. Lo Espejo hasta la salida 17B, puesto que “hay derrame de cemento” en la autopista.

Aún no existe una hora estimada para el despeje de la autopista, aunque desde Carabineros advirtieron que el camión podría ser retirado en un par de horas.