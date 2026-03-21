Choque frontal en La Cisterna deja un fallecido y dos heridos graves

La noche de este viernes, un violento choque entre un taxi colectivo y una camioneta dejó una persona fallecida y dos heridos graves en La Cisterna, específicamente en la intersección de la calles La Granja y Américo Vespucio de dicha comuna del sur de la capital.

De acuerdo con antecedentes entregados por Carabineros, el vehículo menor se desplazaba por La Granja en dirección al sur cuando la camioneta, que circulaba por la misma calle en dirección al norte, habría traspasado el eje de la calzada.

Esto provocó el impacto frontal y la muerte del chofer del colectivo, mientras sus otros dos pasajeros resultaron con lesiones de carácter grave, aunque sin riesgo vital.

El teniente Matías Salgado Pino, oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, detalló que el accidente ocurrió alrededor de las 22.40 horas y que una de las causas posibles del mismo podría ser la lluvia que se registraba en ese momento en el lugar.

Sin embargo, aclaró que esto aún debe ser investigado por el equipo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), que se encontraba trabajando en el sitio del suceso.