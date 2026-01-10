Cinco muertos deja colisión frontal entre auto y bus en Mejillones: tres son menores de edad

Fatal colisión frontal entre un bus de transporte privado y un auto en Antofagasta.

Un trágico accidente de tránsito se registró la noche de este viernes, donde fallecieron cinco personas -entre ellas tres menores de edad- tras la colisión de un bus de trabajadores y un automóvil, en una autopista em la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió -por causas que se investigan- en la Ruta 1, a la altura del kilómetro 67, cercano al acceso norte de la referida comuna.

El vehículo menor, habría volcado luego del impacto con el bus de transporte privado, al cual colisionó de manera frontal, tras lo cual se interrumpió el tránsito de la ruta, habilitándose un bypass para los conductores.

El coronel de Carabineros Néstor Romo señaló que “nos encontramos en el sector de la Ruta 1, próximo al acceso norte de la comuna de Mejillones, (donde) lamentablemente tenemos que comunicar un accidente de tránsito de alta energía entre un bus y un vehículo menor, en el cual resultaron, lamentablemente, varias personas fallecidas".

Los ocupantes del autobús no presentaron lesiones tras el estrellamiento.

Al lugar se trasladó personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros para iniciar el proceso investigativo para determinar las causas de la fatal colisión.