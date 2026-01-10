SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cinco muertos deja colisión frontal entre auto y bus en Mejillones: tres son menores de edad

    El hecho ocurrió en la Ruta 1, en el kilómetro 67, cercano al acceso norte de la comuna de Mejillones. SIAT trabaja en determinar las causas del accidente.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Fatal colisión frontal entre un bus de transporte privado y un auto en Antofagasta.

    Un trágico accidente de tránsito se registró la noche de este viernes, donde fallecieron cinco personas -entre ellas tres menores de edad- tras la colisión de un bus de trabajadores y un automóvil, en una autopista em la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta.

    De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió -por causas que se investigan- en la Ruta 1, a la altura del kilómetro 67, cercano al acceso norte de la referida comuna.

    El vehículo menor, habría volcado luego del impacto con el bus de transporte privado, al cual colisionó de manera frontal, tras lo cual se interrumpió el tránsito de la ruta, habilitándose un bypass para los conductores.

    El coronel de Carabineros Néstor Romo señaló que “nos encontramos en el sector de la Ruta 1, próximo al acceso norte de la comuna de Mejillones, (donde) lamentablemente tenemos que comunicar un accidente de tránsito de alta energía entre un bus y un vehículo menor, en el cual resultaron, lamentablemente, varias personas fallecidas".

    Los ocupantes del autobús no presentaron lesiones tras el estrellamiento.

    Al lugar se trasladó personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros para iniciar el proceso investigativo para determinar las causas de la fatal colisión.

    Más sobre:AntofagastaAccidente de tránsitoMejillonesRuta 1colisión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Envían a prisión preventiva a sujeto que prendió fuego a hombre en situación de calle en San Bernardo

    Subsecretaría de Transportes declara por tercera vez desierta licitación de “Ley Uber”: se complica su puesta en marcha en este gobierno

    Un baile inolvidable: Bad Bunny arrasa en su regreso al Estadio Nacional con un show de alto impacto

    Muere a los 48 años Andrés Caniulef, reconocido periodista de espectáculos

    Corea del Norte denuncia la incursión de un dron surcoreano y advierte a Seúl que deberá “pagar un alto precio”

    El líder supremo de Irán promete “no dar marcha atrás” frente al aumento de las protestas

    Lo más leído

    1.
    Encuesta de salud revela que seis de cada diez mujeres limitan sus actividades cotidianas por su menstruación

    Encuesta de salud revela que seis de cada diez mujeres limitan sus actividades cotidianas por su menstruación

    2.
    “Va a fracasar en el tiempo”: CUT y gremios solicitan a Boric retirar urgencia en tramitación de reforma a Gendarmería

    “Va a fracasar en el tiempo”: CUT y gremios solicitan a Boric retirar urgencia en tramitación de reforma a Gendarmería

    3.
    María Paz Arzola, la carta fuerte para asumir el Mineduc de Kast y su crítica mirada del actual gobierno en la materia

    María Paz Arzola, la carta fuerte para asumir el Mineduc de Kast y su crítica mirada del actual gobierno en la materia

    4.
    Hija de concejala extraviada de Villa Alegre: “A mi mamá la mataron y la hicieron desaparecer”

    Hija de concejala extraviada de Villa Alegre: “A mi mamá la mataron y la hicieron desaparecer”

    5.
    Comandante Cabezas, el oficial de Carabineros que asumió como jefe de escoltas de Kast

    Comandante Cabezas, el oficial de Carabineros que asumió como jefe de escoltas de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Cinco muertos deja colisión frontal entre auto y bus en Mejillones: tres son menores de edad
    Chile

    Cinco muertos deja colisión frontal entre auto y bus en Mejillones: tres son menores de edad

    Envían a prisión preventiva a sujeto que prendió fuego a hombre en situación de calle en San Bernardo

    Subsecretaría de Transportes declara por tercera vez desierta licitación de “Ley Uber”: se complica su puesta en marcha en este gobierno

    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero
    Negocios

    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    Polo Apoquindo: el proyecto de oficinas, comercios, restaurantes y viviendas que espera estar operativo este año

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV
    Tendencias

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones
    El Deportivo

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Gustavo Quinteros le abre la puerta de Independiente a Mauricio Isla

    A solo días de dejar la U: en Perú aseguran que Gustavo Álvarez será el próximo técnico de la selección de ese país

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Un baile inolvidable: Bad Bunny arrasa en su regreso al Estadio Nacional con un show de alto impacto
    Cultura y entretención

    Un baile inolvidable: Bad Bunny arrasa en su regreso al Estadio Nacional con un show de alto impacto

    Muere a los 48 años Andrés Caniulef, reconocido periodista de espectáculos

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco

    Corea del Norte denuncia la incursión de un dron surcoreano y advierte a Seúl que deberá “pagar un alto precio”
    Mundo

    Corea del Norte denuncia la incursión de un dron surcoreano y advierte a Seúl que deberá “pagar un alto precio”

    El líder supremo de Irán promete “no dar marcha atrás” frente al aumento de las protestas

    Trump dice que EE.UU. hará “algo” con Groenlandia y advierte: “Si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán”

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena