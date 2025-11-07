Colisión múltiple en Autopista Central deja seis heridos: dos de ellos son menores de edad

Un grave accidente de tránsito se registró la noche del jueves en la Autopista Central, donde tres camiones y un vehículo menor se vieron involucrados en una colisión múltiple.

El hecho ocurrió cerca de las 23.00 horas en General Velásquez con San Pablo, hacia el norte, en la comuna de Quinta Normal.

El capitán Luis Bustos, oficial de Ronda Occidente, explicó que el “primer camión, por causas que se desconocen, habría perdido el control del móvil y volcado en el lugar”.

“Este vehículo transportaba gravilla, la cual permanecía en la autopista General Velázquez y a raíz de eso un segundo camión frena en el lugar y un tercer camión que lo antecedía, a raíz de la distancia, no alcanzó a frenar, impactando un vehículo menor y a un segundo camión por la parte posterior”, detalló.

Producto de este hecho seis personas resultaron lesionadas, de ellas dos son menores de edad de 3 y 8 años, quienes viajaban en el vehículo menor.

Desde Carabineros precisaron que los niños resultaron con lesiones leves y que ninguno de los heridos se encuentra en riesgo vital.

Desde la Autopista Central llamaron a la precaución en la conducción, considerando que los vehículos aún no han sido retirados y se registra una alta congestión desde el km 0,5 en el sector Paso El Belloto, hasta el km 1,75 sector San Pablo.