OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Nacional

    Colisión múltiple en Autopista Central deja seis heridos: dos de ellos son menores de edad

    La situación ha generado alta congestión desde el km 0,5 en el sector Paso El Belloto, hasta el km 1,75 en San Pablo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: captura T13.

    Un grave accidente de tránsito se registró la noche del jueves en la Autopista Central, donde tres camiones y un vehículo menor se vieron involucrados en una colisión múltiple.

    El hecho ocurrió cerca de las 23.00 horas en General Velásquez con San Pablo, hacia el norte, en la comuna de Quinta Normal.

    El capitán Luis Bustos, oficial de Ronda Occidente, explicó que el “primer camión, por causas que se desconocen, habría perdido el control del móvil y volcado en el lugar”.

    “Este vehículo transportaba gravilla, la cual permanecía en la autopista General Velázquez y a raíz de eso un segundo camión frena en el lugar y un tercer camión que lo antecedía, a raíz de la distancia, no alcanzó a frenar, impactando un vehículo menor y a un segundo camión por la parte posterior”, detalló.

    Producto de este hecho seis personas resultaron lesionadas, de ellas dos son menores de edad de 3 y 8 años, quienes viajaban en el vehículo menor.

    Desde Carabineros precisaron que los niños resultaron con lesiones leves y que ninguno de los heridos se encuentra en riesgo vital.

    Desde la Autopista Central llamaron a la precaución en la conducción, considerando que los vehículos aún no han sido retirados y se registra una alta congestión desde el km 0,5 en el sector Paso El Belloto, hasta el km 1,75 sector San Pablo.

    Más sobre:PolicialAccidenteColisiónGeneral Velásquez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    IPC de octubre sorprende al mercado con nula variación: suben los gatos comunes y la carne, baja el pan y el transporte

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de EE.UU.

    Cómo es el Fujian, el portaaviones más grande y sofisticado de China que entró en servicio

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de Estados Unidos

    Turbazo en Lampa: delincuentes asesinan a un hombre en medio del robo y dejan herida a su madre

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    3.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    4.
    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    5.
    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 7 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 7 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Turbazo en Lampa: delincuentes asesinan a un hombre en medio del robo y dejan herida a su madre
    Chile

    Turbazo en Lampa: delincuentes asesinan a un hombre en medio del robo y dejan herida a su madre

    Colisión múltiple en Autopista Central deja seis heridos: dos de ellos son menores de edad

    Temblor hoy, viernes 7 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    IPC de octubre sorprende al mercado con nula variación: suben los gatos comunes y la carne, baja el pan y el transporte
    Negocios

    IPC de octubre sorprende al mercado con nula variación: suben los gatos comunes y la carne, baja el pan y el transporte

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario

    Presupuesto 2026: Hacienda no convence a parlamentarios opositores en materia de ingresos y ofrece cita con el SII

    Cómo es el Fujian, el portaaviones más grande y sofisticado de China que entró en servicio
    Tendencias

    Cómo es el Fujian, el portaaviones más grande y sofisticado de China que entró en servicio

    Aunque no ganó el Nobel, por qué Donald Trump podría recibir un Premio de la Paz este año

    Fertilizantes hechos con bacterias y un guante para rehabilitación: 5 ideas que proponen los jóvenes para Chile

    Bizarrap sorprende y sitúa a Claudio Aquino solo por debajo de Lionel Messi
    El Deportivo

    Bizarrap sorprende y sitúa a Claudio Aquino solo por debajo de Lionel Messi

    La historia de Antonia Vergara, la tenista chilena que deslumbra en su primer año como profesional

    La opinión de Cristiano Ronaldo sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap
    Cultura y entretención

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

    Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de EE.UU.
    Mundo

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de EE.UU.

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de Estados Unidos

    La Policía desarticula por primera vez una célula del Tren de Aragua en España con 13 detenidos

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego