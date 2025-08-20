Colmed presentará querella por agresión a médica en Cesfam de San Miguel

El Colegio Médico Santiago anunció que la Fundación de Asistencia Legal de la entidad gremial (Falmed) presentará una querella por la grave agresión que sufrió el lunes una doctora en el Cesfam Recreo de San Miguel.

Fue este martes que el gremio emitió un comunicado anunciando la condena a los hechos ocurridos. Por ello, este miércoles la presidenta del Colmed Santiago, Francisca Crispi, confirmó la acción y acudió hasta el centro de salud para reunirse con los funcionarios , las autoridades de la Corporación de Salud del municipio y la dirección del Cesfam.

En esa línea señaló que Falmed presentará la acción judicial, a la que se sumará también la Seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana; y que además se aplicará el “alta disciplinaria” a la persona que agredió a la profesional de la salud , medida que permite a un centro de salud trasladar la atención de un paciente a otro centro, debido a su conducta inapropiada o violenta.

“Una de nuestras médicas generales de zona sufrió una agresión que terminó en una fractura nasal por parte de la acompañante de un paciente menor de edad. Esta situación es inaceptable y no podemos permitir que existan este tipo de agresiones en contra de los trabajadores de la salud ”, aseveró.

Asimismo, la líder gremial aseguró que las agresiones a profesionales de la salud han ido en aumento. “Lamentablemente este no es un caso aislado porque sabemos que en este centro y en general en la atención primaria, los profesionales de la salud se ven constantemente asediados por un aumento en las agresiones hacia el personal”.

“Es urgente que tomemos todas las medidas preventivas frente a estos casos, que tengamos apoyo con guardias y Carabineros porque la protección de los profesionales de la salud es fundamental para mantener la atención a las comunidades”, sentenció.

Junto con ello, la doctora Crispi indicó que como Colmed Santiago solicitaron que se realice una intervención psicológica de apoyo a los trabajadores del Cesfam Recreo, porque el hecho “los tiene muy afectados”.