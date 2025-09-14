Colocan la primera piedra del Complejo Deportivo Los Tilos: dan inicio a la construcción del nuevo Estadio en Renca

Este sábado, se instaló la primera piedra del Complejo Deportivo Los Tilos del Estadio de Renca de la región Metropolitana.

El proyecto fue impulsado por la Municipalidad de Renca, en conjunto con la Asociación Histórica de Fútbol de Renca (AHR) y financiado por el Gobierno Regional Metropolitano.

Con una inversión que supera los $5.757 millones, el proyecto contempla la transformación de las actuales canchas de tierra en un moderno recinto deportivo.

Este contará con dos canchas de fútbol con estándares FIFA, además de espacios abiertos de recreación, áreas verdes y equipamiento comunitario.

De acuerdo al Gobierno Regional Metropolitano, la intervención abarcará más de 20 mil metros cuadrados, e incluye iluminación LED, baños, camarines, sala de primeros auxilios, quinchos, bancas, kioscos, estacionamientos para personas con discapacidad y un muro de escalada.

El alcalde Claudio Castro expresó que “hoy damos inicio a un proyecto que nació desde nuestras comunidades, de los clubes, de las familias que han dado vida al fútbol en nuestra comuna por generaciones. Este nuevo recinto no solo será un espacio deportivo de primer nivel, con canchas FIFA, iluminación, camarines, áreas verdes y zonas de recreación, será un símbolo de dignidad, inclusión y futuro para más de 38 clubes deportivos que hacen historia cada fin de semana en nuestras canchas”.

“Gracias al trabajo conjunto con la Asociación Histórica de Fútbol de Renca y el apoyo del Gobierno Regional, transformamos más de 20 mil metros cuadrados en un espacio que será orgullo para todas y todos. Y lo más importante: también estamos abriendo paso a una nueva etapa para el fútbol femenino en nuestra comuna, con más recursos, más apoyo y más oportunidades”, expresó.

La necesidad de este nuevo complejo surge del deterioro de las actuales canchas utilizadas por la Asociación Histórica de Fútbol de Renca, las cuales no cuentan con condiciones mínimas para una práctica deportiva.

El recinto es sede de 38 clubes deportivos de la comuna, con más de 9.000 socios activos, a los que se suman niños, niñas y jóvenes de distintas escuelas de fútbol.

Por otro lado, la Asociación Histórica de Fútbol de Renca, junto al municipio, ha intensificado su compromiso con la equidad en el deporte, gestionando espacios de entrenamiento, apoyando la participación en torneos y facilitando recursos para fortalecer esta rama.