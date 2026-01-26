Comisión de Constitución del Senado vota favorablemente propuesta para que Jorge Zepeda se integre a la Corte Suprema

La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado sesionó este lunes para pronunciarse respecto al oficio del Presidente Gabriel Boric en que se solicita el acuerdo de la Cámara Alta para nombrar en el cargo de ministro de la Corte Suprema a Jorge Luis Zepeda Arancibia.

La instancia presidida por la senadora de Renovación Nacional (RN) Paulina Núñez manifestó su conformidad con la propuesta del Ejecutivo para que el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago se integre al máximo tribunal en el cupo que dejó Juan Eduardo Fuentes.

En el Ejecutivo esperan que la nominación del magistrado sea aprobada con máxima celeridad, considerando el receso legislativo de febrero.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, Zepeda se refirió a sus orígenes, familia, formación, carrera, desafíos del Poder Judicial y el rol del juez en el ejercicio de su función, entre otros temas.

En su presentación ante los legisladores, el magistrado también ahondó en la responsabilidad disciplinaria de los jueces.

“Mi trayectoria en el Poder Judicial ha estado marcada por la responsabilidad en implementar reformas trascendentales, aplicar nuevas normativas y resolver conflictos complejos, siempre con irrestricto apego a la Constitución Política de la República, a la ley y a los principios de probidad y ética judicial. Este recorrido no solo refleja una trayectoria, sino también liderazgos en procesos de cambio, consolidando una labor orientada a fortalecer la confianza en la justicia y garantizar su eficacia en la ciudadanía, dentro del marco constitucional y legal que rige nuestro Estado de Derecho”, manifestó.

Zepeda inició su carrera como juez de Letras de Andacollo, en 1983. Posteriormente ocupó el cargo de magistrado en Ovalle, Punta Arenas y Santiago.

Fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena el 15 de octubre de 1996, llegando a presidir ese tribunal el año 2000.

En 2001 fue nombrado ministro del tribunal de alzada de Santiago, el que presidió el año 2016.

Además, ha integrado la Corte Suprema, en calidad de suplente, desde el año 2019 en adelante.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El nombramiento fue informado favorablemente por la Comisión de Constitución del Senado a la Sala, que en sesión especial de este martes 27 de enero deberá votar la propuesta.

Zepeda, perfilado como un candidato de consenso, requiere el voto de 2/3 de los senadores para llegar al máximo tribunal.